Экономика
REGNUMЧастное богатство жителей России выросло в 16 раз за 20 лет
Москва, 22 июня 2020, 12:08 — REGNUM Жители России за период с 1999 по 2019 год довели свои частные состояния до $1,6 трлн, увеличив их в 16 раз. Таковы результаты исследования консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).
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с чего всё началось
За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.Forbesвчера в 17:00
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Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса
Роспотребнадзор дал советы родителям по защите детей от новой коронавирусной инфекции в период снятия ограничений.
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Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом
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РБК 20 июня в 02:38
Общество
НИЦ Гамалеи: российская вакцина защитит от коронавируса на два года
Созданная совместно с Минобороны вакцина от коронавируса будет действовать более двух лет, сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Красная звезда".
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Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
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ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму
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Фанаты конкурса Евровидение провели голосование в Twitter, "переизбрав" победителей прошлых лет.
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ответил на призывы не голосовать за поправки в Конституцию.
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Россия откажется от находящейся в Казахстане РЛС Балхаш
Правительство России планирует денонсировать соглашение с Казахстаном об использовании узла Балхаш системы предупреждения о ракетном нападении.
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