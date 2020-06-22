Экономика
Lenta.ruЧетверть богатства россиян оказалась за рубежом
Компания составила несколько сценариев дальнейшего накопления состояний. Если случится быстрый отскок после пандемии коронавируса, то к 2024 году богатство россиян достигнет 2,2 триллиона долларов. Если же восстановление будет медленным, то оно остановится на двух триллионах.
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с чего всё началось
За последние 20 лет объем частных финансовых состояний россиян (без учета недвижимости, золота в слитках и монетах) вырос в 16 раз — с $0,1 до $1,6 трлн.Forbesвчера в 17:00
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