КоммерсантъЧастные электросети пытаются остановить консолидацию отраслиНебольшие электросетевые компании попросили Верховный суд отменить вводимые правительством жесткие ограничения для частных организаций.КоммерсантъВ Верховный суд подан административный иск от 39 территориальных сетевых организаций (ТСО) к правительству РФ с требованием запретить применение новых требований к сетевым компаниям.КоммерсантъКомпания, не соответствующая критериям, не получит статус ТСО и лишится тарифа.КоммерсантъОднако в Минэнерго и в «Россетях» ожидают повышения надежности энергоснабжения и сдерживания тарифов.РосбалтДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентЧитать далееСвернутьБизнес журналБизнес журналРБКРосбалтПодробнее о событииЧастные электросети хотят остановить консолидацию отраслиИА SM-News03:59Частные электросети заявили о возможном банкротстве тысячи электросетевых компанийБизнес журнал03:00Частные электросети пытаются остановить консолидацию отраслиКоммерсантъ17:50«Коммерсант»: Частные электросети в России хотят остановить консолидацию отраслиРосбалт00:20Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентПоказать ещёОценить57Поделиться