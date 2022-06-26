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Частные электросети пытаются остановить консолидацию отрасли

Небольшие электросетевые компании попросили Верховный суд отменить вводимые правительством жесткие ограничения для частных организаций.
Коммерсантъ
В Верховный суд подан административный иск от 39 территориальных сетевых организаций (ТСО) к правительству РФ с требованием запретить применение новых требований к сетевым компаниям.
Коммерсантъ
Компания, не соответствующая критериям, не получит статус ТСО и лишится тарифа.
Коммерсантъ
Однако в Минэнерго и в «Россетях» ожидают повышения надежности энергоснабжения и сдерживания тарифов.
Росбалт
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

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Частные электросети хотят остановить консолидацию отрасли
ИА SM-News03:59
Частные электросети заявили о возможном банкротстве тысячи электросетевых компаний
Бизнес журнал03:00
Частные электросети пытаются остановить консолидацию отрасли
Коммерсантъ17:50
«Коммерсант»: Частные электросети в России хотят остановить консолидацию отрасли
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

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