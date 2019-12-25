Экономика

ВедомостиВедомостиЧастные инвесторы оценили рынок

Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек. Рынок привлекает их налоговыми льготами, люди пробуют новые инструменты из-за снижения ставок депозитов, да и финансовая грамотность сильно выросла.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Частные инвесторы оценили рынок

Ведомости25 декабря в 12:24

Граждане захватили рынки

Коммерсантъвчера в 18:03

На фондовом рынке случился бум розничных инвестиций

Zaim.com02:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 02:42, Ашберн
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
Происшествия

В Шереметьево самолёт выкатился на грунт

В пресс-службе аэропорта Шереметьево сообщили, что самолет во время руления выкатился на грунт.
Аргументы недели 00:55
Происшествия

В Казахстане разбился пассажирский лайнер. Главное

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air разбился утром 27 декабря сразу после вылета из аэропорта Алма-Аты в Нур-Султан.
Ведомости 00:40
Происшествия

Омич, заявивший публично о подбросе наркотиков, найден обезглавленным

Как утверждал парень, 15 декабря к нему на улице подошли двое сотрудников Росгвардии, мол, по причине подозрений в торговле наркотиками.
РИА СуперОмск вчера в 22:56
Единоборства

Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату

В четверг в интервью изданию Sport24 Федор Емельяненко признался, что для него брат Александр "мертв", но он молится за то, чтобы тот снова стал живым.
Российская газета 00:00
Политика

Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» о том, что в начале декабря в Сочи под руководством президента Владимира Путина прошло совещание, на котором обсуждалось развитие отечественной спутниковой группировки в интересах российских военных.
RT на русском 01:51
Футбол

Братья Бакаевы открыли детскую академию футбола в Ингушетии

Чемпионат 01:40
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскритиковала Евросоюз за отказ от идей Путина

Европа "впустую потратила время", отказавшись поддержать идеи президента России Владимира Путина, высказанные им в немецком бундестаге в 2001 году, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Газета.Ru 25 декабря в 22:26
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

Телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок не рожать, если они не уверены в способности обеспечить ребенка всем необходимым.
Lenta.ru вчера в 08:19
Политика

Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
RT на русском 01:21
Общество

Росконтроль назвал лучшее шампанское

Мой Брянск 01:39
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 21:42
Общество

Екатерина Мцитуридзе покинет пост гендиректора «Роскино»

Газета.Ru вчера в 01:27
Армия и оружие

Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка

Газета.Ru вчера в 18:40
Политика

Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу

Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.
РИА Новости 02:31
Общество

Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях из-за праздников

Последняя рабочая неделя уходящего года и первая неделя 2020 года будут двухдневными, напомнили в пресс-службе Роструда, передает ТАСС.
РБК вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске

Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
ТВ Центр вчера в 08:27
Политика

Лавров объяснил санкции США против «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
РИА Новости 02:07
Общество

Новые правила регистрации автомобилей в России разъяснили

Новые правила государственной регистрации автомобилей начнут действовать в России с 1 января.
Lenta.ru вчера в 08:26
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила Чехии в матче МЧМ-2020

P1spb.ru вчера в 13:36
Происшествия

«Вопли, крики, плач»: пассажирка упавшего в Алма-Ате самолета рассказала о ЧП

В пятницу утром, 27 декабря, лайнер авиакомпании Bek Air, следовавший по маршруту Алма-Ата — Нур-Султан, потерял высоту на взлете и пробил бетонное ограждение.
Вечерняя Москва 01:52
Общество

Нарколог напомнил об опасности приема таблеток после алкоголя

Большинство лекарств запрещено совмещать с алкоголем, напомнил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.
REGNUM 01:15
Общество

Росстат представил демографический прогноз на 16 лет

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Известия 00:34
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости вчера в 11:13
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

РБК вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
РЕН ТВ вчера в 06:11
Кино

Россиянам впервые покажут «Иронию судьбы» в новом формате

Телеканал "Россия" покажет отреставрированную версию фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или с легким паром !".
Pressa40 25 декабря в 05:36
Происшествия

14 человек отравились на банкете в Якутии

Эпидемиологическое расследование по факту отравления 14 человек во время банкета начало управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
REGNUM вчера в 23:58
Биатлон

Тренер Бабикова рассказал, когда Антон сможет вернуться на Кубок мира

Тренерский штаб сборной России отправил Бабикова домой с первого этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) без винтовки.
Чемпионат 01:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное