Экономика

ВедомостиВедомостиЧастные инвесторы оценили рынок

Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек. Рынок привлекает их налоговыми льготами, люди пробуют новые инструменты из-за снижения ставок депозитов, да и финансовая грамотность сильно выросла.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Граждане захватили рынки

Коммерсантъвчера в 18:03

Частные инвесторы оценили рынок

Ведомости25 декабря в 12:24

Россияне массово превратились в частных инвесторов

АБН04:27

Число новых клиентов Московской биржи увеличилось на 1,6 млн

Саминвестор04:12

На фондовом рынке случился бум розничных инвестиций

Zaim.com02:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
Происшествия

На месте крушения самолета в Казахстане нашли бортовые самописцы

РИА Новости 03:09
Общество

Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:55
Общество

Синоптик предупредил москвичей о «барической пиле» в Новый год

Специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил о резких перепадах давления в Москве с 31 декабря.
Газета.Ru 03:55
Музыка

Вышла новая версия песни «Троллейбус» группы «Кино» — видео

Как пишет в пятницу газета «Коммерсант», именно в таком составе, как на видео, и в таком виде песня будет исполняться на концертах группы «Кино», которая спустя три десятка лет после распада выйдет на большую сцену.
78.ru 05:38
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли Чехии в стартовом матче на МЧМ-2020

Мужская сборная России потерпела поражение от национальной команды Чехии в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
RT на русском вчера в 11:51
Энергетика

Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Интерфакс 02:55
Политика

Прямая линия с Главой ДНР: «Русский язык выбран народом Республики»

Как известно, ранее Глава ДНР предложил внести изменения в Конституцию - сделать единственным государственным языком в Республике русский.
КП - Донецк вчера в 13:02
Общество

Росстат представил демографический прогноз на 16 лет

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.
Известия 00:34
Происшествия

Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича

Газета.Ru 03:49
Единоборства

Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.
Российская газета вчера в 13:04
Общество

Песков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске

РБК 04:39
Происшествия

Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ

В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Газета.Ru вчера в 09:59
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов победили на чемпионате России в танцах на льду

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате России, который проходит в Красноярске.
News.ru 04:16
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Авто

Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Автоновости дня вчера в 05:53
Шоу-бизнес

Пугачёва попросила убрать Бузову из «Голубого огонька»

Российская исполнительница Алла Пугачёва попросила композитора Игоря Крутого не пускать певицу Ольгу Бузову на съёмки передачи «Голубой огонёк».
News.ru вчера в 03:50
Спорт

РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России.
Ведомости 04:08
Кино

Все поддержанные Минкультом фильмы собрали за год меньше «Короля Льва»

Все фильмы, поддержанные Министерством культуры России, за год собрали меньше нового «Короля Льва».
Lenta.ru 01:32
Экономика

Суд арестовал имущество сибирского ритейлера «Холидей» на 17,4 млрд

25 декабря Арбитражный суд Новосибирской области арестовал имущество и счета ООО «НСК Холди», которое несет субсидиарную ответственность с ООО «Компания Холидей», некогда владевшей крупнейшей торговой сетью Сибири, на 17,425 млрд рублей.
Тайга.инфо вчера в 04:49
Политика

Зеленский уволил главу ГБР Украины Романа Трубу

Указ об освобождении главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы от занимаемой должности подписал украинский президент Владимир Зеленский.
REGNUM 05:17
Политика

РФ и Украина договорились обнулить претензии по газу 1 января

Россия и Украина договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам.
REGNUM 04:27
Религия

В РПЦ изменили правила крещения детей

В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.
RT на русском 01:55
Политика

В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.
Российская газета вчера в 17:43
Политика

Лавров объяснил активизацию попыток сорвать «Северный поток — 2»

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании.
РИА Новости 02:20
Происшествия

Задержан водитель перевернувшегося автобуса под Липецком

Водитель рейсового автобуса Москва-Тбилиси, который попал в аварию вечером 26 декабря в Липецкой области, был задержан.
Газета.Ru 02:11
Политика

В Черногории протестуют против нового закона о церкви

В Черногории проходят массовые протесты — верующих возмутило намерение властей отобрать имущество у канонической Сербской православной церкви.
Вести.Ru вчера в 11:30
Гаджеты

В следующем квартале графическая память DRAM подорожает

Аналитики DRAMeXchange прогнозируют рост контрактных цен на графическую память DRAM в первом квартале 2020 года.
iXBT.com 05:28
Происшествия

В центре Петербурга таксист изнасиловал пассажирку

В Санкт-Петербурге таксист избил и изнасиловал пассажирку. В полицию обратилась 25-летняя петербурженка.
Санкт-Петербургские ведомости 03:50
Происшествия

В СК подтвердили проведение обысков у журналистки «Новой газеты»

Представители Следственного комитета подтвердили факт проведения обысков у журналистки "Новой газеты" Юлии Полухиной.
Газета.Ru вчера в 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное