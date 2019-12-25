Почему в России наступил бум розничных инвесторов Миллионы частных инвесторов в этом году хлынули на российский фондовый рынок. Низкие ставки по депозитам провоцируют население к уходу в более рискованные инструменты.

с чего всё началось

Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек. Рынок привлекает их налоговыми льготами, люди пробуют новые инструменты из-за снижения ставок депозитов, да и финансовая грамотность сильно выросла.

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