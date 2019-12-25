Экономика

ВедомостиВедомостиЧастные инвесторы оценили рынок

Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек. Рынок привлекает их налоговыми льготами, люди пробуют новые инструменты из-за снижения ставок депозитов, да и финансовая грамотность сильно выросла.
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с чего всё началось

Граждане захватили рынки

Почему в России наступил бум розничных инвесторов Миллионы частных инвесторов в этом году хлынули на российский фондовый рынок. Низкие ставки по депозитам провоцируют население к уходу в более рискованные инструменты.
Коммерсантъвчера в 18:03

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Граждане захватили рынки

Коммерсантъвчера в 18:03

Частные инвесторы оценили рынок

Ведомости25 декабря в 12:24

Сбербанк прогнозирует повышение готовности среднестатистического инвестора к риску

Банки.ру12:56

Россияне массово превратились в частных инвесторов

АБН04:27

Число новых клиентов Московской биржи увеличилось на 1,6 млн

Саминвестор04:12

На фондовом рынке случился бум розничных инвестиций

Zaim.com02:09
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Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Газета.Ru 05:25
Экономика

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Известия 05:13
Хоккей

Пулккинен перешел из минского «Динамо» в московское

По данным минского клуба, сумма оказалась одной из самых больших в истории ХК. Детали соглашения московского «Динамо» с финном неизвестны.
ProstoProSport 10:15
Энергетика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru 11:37
Шоу-бизнес

Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
RT на русском вчера в 00:56
Политика

Киев взыскал первый штраф за полет над Крымом

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
РИА Новости 08:24
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости вчера в 12:09
Политика

Новак сообщил, что «Северный поток-2» запустят до конца 2020 года

Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что ожидает запуска газопровода «Северный поток-2» до конца 2020 года, сообщает ТАСС.
Дождь 12:12
Общество

Представитель Батуриной прокомментировал объявление ее в розыск

Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадий Теребков прокомментировал уголовное дело о клевете, которое против нее возбудили в Элисте.
РИА Новости 12:54
Единоборства

Емельяненко согласился провести бой с Кадыровым

Российский боец Александр Емельяненко согласился провести бой с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
ФАН 00:16
Политика

Германия отказала Украине в оказании военной помощи

Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина попросила Германию о военной поддержке, однако получила отказ, передает RT.
Газета.Ru 13:04
Происшествия

В Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом

В Липецкой области полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом, в которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров.
РБК вчера в 15:29
Авто

Глава компании Honda считает гибриды важнее электрокаров

Car.ru 11:33
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

Discover24 03:14
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости вчера в 16:44
Хоккей

«Спартак» обыграл «Трактор» и продлил победную серию до пяти матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимал в Челябинске «Спартак».
Чемпионат 11:20
Происшествия

Пассажирский самолет упал в Казахстане

Lenta.ru 00:22
Гаджеты

Составлен список технических провалов 2019 года по версии Engadget

Портал Engadget составил список «технических провалов» 2019 года. Он был опубликован 26 декабря на сайте издания.
REGNUM вчера в 15:32
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Футбол

Ибрагимович намекнул на возвращение в «Милан»

Газета.Ru 03:44
Кино

«Вторжение» Бондарчука впервые показали в Москве

В Москве прошла премьера фантастического фильма Федора Бондарчука «Вторжение» С Александром Петровым и Ириной Старшенбаум в главных ролях.
Культуромания 24 декабря в 07:47
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru 12:22
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Здоровье

Три больницы Оренбургской области с января возглавят новые главврачи

27 декабря 2019 года стало известно, что три больницы лишаются своих руководителей.
Time56.ru 07:05
Политика

Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса

Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
РИА Новости 12:27
Энергетика

Нефть установилась на отметке выше $68 за баррель

Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель в ходе торговой сессии 27 декабря после краткого падения до $67,5 за баррель.
REGNUM 11:34
Фигурное катание

Орсер назвал прокат Медведевой маленьким чудом

RT на русском 11:14
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 08:30
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