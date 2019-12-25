Экономика
ВедомостиЧастные инвесторы оценили рынок
Индивидуальные инвесторы совершили прорыв на российском фондовом рынке: в 2019 г. их стало вдвое больше – свыше 3,5 млн человек. Рынок привлекает их налоговыми льготами, люди пробуют новые инструменты из-за снижения ставок депозитов, да и финансовая грамотность сильно выросла.
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Почему в России наступил бум розничных инвесторов Миллионы частных инвесторов в этом году хлынули на российский фондовый рынок. Низкие ставки по депозитам провоцируют население к уходу в более рискованные инструменты.Коммерсантъвчера в 18:03
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Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Хоккей
Пулккинен перешел из минского «Динамо» в московское
По данным минского клуба, сумма оказалась одной из самых больших в истории ХК. Детали соглашения московского «Динамо» с финном неизвестны.
Энергетика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Шоу-бизнес
Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой
Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
Политика
Киев взыскал первый штраф за полет над Крымом
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Политика
Новак сообщил, что «Северный поток-2» запустят до конца 2020 года
Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что ожидает запуска газопровода «Северный поток-2» до конца 2020 года, сообщает ТАСС.
Общество
Представитель Батуриной прокомментировал объявление ее в розыск
Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадий Теребков прокомментировал уголовное дело о клевете, которое против нее возбудили в Элисте.
Единоборства
Емельяненко согласился провести бой с Кадыровым
Российский боец Александр Емельяненко согласился провести бой с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Политика
Германия отказала Украине в оказании военной помощи
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина попросила Германию о военной поддержке, однако получила отказ, передает RT.
Происшествия
В Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом
В Липецкой области полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом, в которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Хоккей
«Спартак» обыграл «Трактор» и продлил победную серию до пяти матчей
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимал в Челябинске «Спартак».
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Гаджеты
Составлен список технических провалов 2019 года по версии Engadget
Портал Engadget составил список «технических провалов» 2019 года. Он был опубликован 26 декабря на сайте издания.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Футбол
Ибрагимович намекнул на возвращение в «Милан»
Кино
«Вторжение» Бондарчука впервые показали в Москве
В Москве прошла премьера фантастического фильма Федора Бондарчука «Вторжение» С Александром Петровым и Ириной Старшенбаум в главных ролях.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Здоровье
Три больницы Оренбургской области с января возглавят новые главврачи
27 декабря 2019 года стало известно, что три больницы лишаются своих руководителей.
Политика
Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса
Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
Энергетика
Нефть установилась на отметке выше $68 за баррель
Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель в ходе торговой сессии 27 декабря после краткого падения до $67,5 за баррель.
Фигурное катание
Орсер назвал прокат Медведевой маленьким чудом
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.