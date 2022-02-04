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Частные инвесторы вложили в январе в ценные бумаги на Мосбирже 130 млрд руб

Общий объем торгов на Мосбирже в январе увеличился на 36,5% и составил 87,2 трлн руб.
Коммерсантъ
Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, на конец января 2022 года превысило 17,4 млн против около 17 млн на конец декабря 2021 года.
Интерфакс
В январе частные инвесторы вложили в акции на "Московской бирже" 101,7 млрд рублей, в биржевые фонды - 2,1 млрд рублей, в облигации - 26,3 млрд рублей.
Финмаркет
Наибольшая доля вложений в долговые бумаги - 67% - приходилась на государственные облигации, 17,3% - на корпоративные облигации, 15,7% - на еврооблигации.
ТАСС

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