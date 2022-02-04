Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным мог бы призвать его к деэскалации на Украине, заявил помощник госсекретаря США по вопросам стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк, передает Reuters.
Новое исследование показывает, что область, пересекающая складчатую поверхность верхней части мозга, называемая дорсальной прецентральной извилиной, играет важную роль в том, как люди используют звук своего голоса, чтобы контролировать, как они хотят, чтобы слова звучали.
Полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Украина применила полученное от западных стран оружие в Донбассе.