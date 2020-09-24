Частные клиники и аптеки лишились популярной вакцины от гриппа
Клиники разместили заявки на бронирование десятков тысяч доз вакцин еще летом, однако им предоставили только треть от заказанных объемов. Вакцина отсутствует у таких страховых компаний, как "РЕСО-Гарантии" и "Ренессанс страхование". В аптеках также практически нет "Ультрикса".В источнике
С чего всё началось
Частные клиники и аптеки остались без одной из самых популярных вакцин
Участники системы добровольного медицинского страхования не смогут предоставить россиянам услугу вакцинации одной из самых популярных линеек антигриппозных вакцин — «Ультрикс» и, в частности, четырехвалентной вакциной «Ультрикс Квадри», рассказали РБК представители крупнейших страховщиков и частных клиник.
РБК23:30
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