Вечерние Челны 15

Клиники разместили заявки на бронирование десятков тысяч доз вакцин еще летом, однако им предоставили только треть от заказанных объемов. Вакцина отсутствует у таких страховых компаний, как "РЕСО-Гарантии" и "Ренессанс страхование". В аптеках также практически нет "Ультрикса".