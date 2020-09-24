Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru 

Частные клиники и аптеки лишились популярной вакцины от гриппа

Клиники разместили заявки на бронирование десятков тысяч доз вакцин еще летом, однако им предоставили только треть от заказанных объемов. Вакцина отсутствует у таких страховых компаний, как "РЕСО-Гарантии" и "Ренессанс страхование". В аптеках также практически нет "Ультрикса".В источнике
С чего всё началось
РБК

Частные клиники и аптеки остались без одной из самых популярных вакцин

Участники системы добровольного медицинского страхования не смогут предоставить россиянам услугу вакцинации одной из самых популярных линеек антигриппозных вакцин — «Ультрикс» и, в частности, четырехвалентной вакциной «Ультрикс Квадри», рассказали РБК представители крупнейших страховщиков и частных клиник.
РБК23:30
Подробнее о событии
Газета.Ru

Частные клиники и аптеки лишились популярной вакцины от гриппа

Газета.Ru02:46
Эхо Москвы

Частные клиники, а также аптеки до конца октября фактически остались без вакцины «Ультрикс»

Эхо Москвы02:34
URA.Ru

Частные клиники и аптеки в РФ оставили без популярной вакцины

URA.Ru00:19
Фонтанка.Ру

Участники системы ДМС лишились одной из самых популярных вакцин

Фонтанка.Ру01:54
Коммерсантъ

Участники системы ДМС остались без одной из самых популярных вакцин

Коммерсантъ00:32
Национальная служба новостей

Частные клиники оставили без популярной вакцины от гриппа

Национальная служба новостей02:12
РБК

Аптеки без вакцины, Трамп пригрозил из-за выборов. Главные новости РБК

РБК01:17

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
РИА Новости21:27
882

Россия внесла изменения в правила для приезжающих из-за рубежа граждан

Прибывающих в страну из-за рубежа на самолете россиян обязали соблюдать режим самоизоляции на дому до получения результатов ПЦР-тестa на коронавирус, который граждане должны сделать в течение трех дней с момента прибытия.
Известия21:37
967

Эдриан Броди заговорил по-русски после испытания российской вакцины

Американский актер и продюсер Эдриан Броуди сообщил в своем Instagram, что принял участие в испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции, после чего сделал запись на кириллице, чем рассмешил российских пользователей.
Известиявчера в 16:19
23

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
3,4K