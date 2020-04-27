Коронавирус
ВедомостиЧастные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу
К концу мая тестирование на антитела к коронавирусу планирует начать и медицинская лаборатория «Гемотест», сообщила исполнительный директор компании Ольга Абрамович. К концу мая – началу июня предполагает начать подобные тесты и KDL, рассказал главный технолог сети лабораторий Елена Рябко.
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с чего всё началось
Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest. Об этом «Ведомостям» рассказали их представители.Ведомости03:37
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По состоянию на утро 26 апреля новых случаев COVID-19 в Севастополе не зарегистрировано.
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Число зарегистрированных случаев заражения жителей Тульской области коронавирусом за сутки увеличилось на 66 человек, 26 апреля сообщается на сайте правительства области.
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Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
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В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
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Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
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