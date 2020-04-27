Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest. Об этом «Ведомостям» рассказали их представители.

с чего всё началось

К концу мая тестирование на антитела к коронавирусу планирует начать и медицинская лаборатория «Гемотест», сообщила исполнительный директор компании Ольга Абрамович. К концу мая – началу июня предполагает начать подобные тесты и KDL, рассказал главный технолог сети лабораторий Елена Рябко.

Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу

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