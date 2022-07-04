Будьте в Плюсе

Частный дом в Таганроге загорелся после падения беспилотника

Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил
 информацию о падении беспилотника.
РИА Новости
"Неопознанный поначалу объект упал на частный дом... Судя по обломкам, которые сфотографировали очевидцы, на дом упал беспилотник. Информации о пострадавших пока нет", - говорится в сообщении.
Газета.Ru
В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что сообщение о пожаре в частном двухэтажном доме по адресу: 15-й Новый переулок, 62, поступило в 17:40 мск.
РБК
«Горела кровля на площади 70 кв. м. В 18:30 пожар полностью потушили. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются», — добавили в противопожарной службе.
РБК

Подробнее о событии

В Таганроге на жилой дом упал беспилотник
ТАССвчера в 13:52
В Таганроге загорелся дом после падения беспилотника
РБКвчера в 13:20
Частный дом в Таганроге загорелся из-за падения беспилотника
РИА Новостивчера в 12:29
РИА Новости сообщает о падении, предположительно, беспилотника на дом в Ростовской области
Фонтанка.Рувчера в 12:43
«Зацепился за дом»: главное о крушении беспилотника в Таганроге
161.ruвчера в 14:15
В Таганроге беспилотник упал на частный дом 4 июля
RO.TODAYвчера в 11:59
На частный дом в Таганроге упал беспилотник
Donday.ruвчера в 12:53

Интересное

Новинка от Amazfit раскрыла внешний вид фитнес-браслета Mi Band 7 Pro

Вероятнее всего, всё, кроме цены, будет справедливо и для Mi Band 7 Pro.
Ferraвчера в 22:55

Bloomberg: Турция расследует происхождение зерна на сухогрузе под российским флагом

Власти Турции проводят расследование происхождения зерна на борту сухогруза «Жибек жолы», сообщили источники Bloomberg.
Коммерсантъ17:59

Минобороны России заявило о заминированных ВСУ мостах в Сумской области

В Минобороны России сообщили, что украинские военные заминировали мосты через реку Крыга в Сумской области (в районе города Белополье) с тем, чтобы потом обвинить российские войска в «неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры».
РБКвчера в 15:41

Российские военные приняли решение усилить противоракетную оборону Крымского моста

Telegram-канал "Военное обозрение" сообщает, что противоракетную оборону Крымского моста усилили баржами с уголковыми отражателями в районе арок, публикует "Московский Комсомолец".
NVL17:00

Президент Мексики предложил разобрать статую Свободы, если Ассанжа осудят в США

В начале января текущего года мексиканский лидер заявил, что обращался к экс-президенту США Дональду Трампу с просьбой снять обвинения с основателя организации WikiLeaks.
ТАССвчера в 14:26

Муж Вайкуле не стал отрицать долг певицы в размере 5 тыс. евро в Латвии

Супруг Лаймы Вайкуле Андрей Латковский рассказал о том, что у фирмы исполнительницы могут быть долги.
Центральная Служба Новостейвчера в 14:02

Байден пообещал продолжить борьбу с насилием после стрельбы в Чикаго

Президент США Джо Байден пообещал продолжить борьбу с насилием в стране после инцидента со стрельбой в пригороде Чикаго (штат Иллинойс).
Известия17:38

Губернатор Калининградской области Алиханов не видит смысла в переименовании региона

Ранее глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил переименовать Калининградскую область в Балтийский край, а Калининград — во Владибалтийск.
РИА Новостивчера в 15:38

В Госдуме предложили штрафовать операторов связи за нарушение предписаний Роскомнадзора

Неисполнение оператором связи предписания Роскомнадзора об ограничении или восстановлении доступа к контента повлечет наложение административного штрафа до 4 миллионов рублей, такая норма содержится в поправках (есть в распоряжении РИА Новости) ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за неисполнение норм закона "о приземлении".
РИА Новостивчера в 16:42

Представитель Минобороны Украины Гуменюк: ВСУ не устанавливали флаг на острове Змеиный

Украинская армия не устанавливала флаг на острове Змеиный в Черном море, его сбросили с вертолета, заявила руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк, пишет ТАСС со ссылкой на эфир CNN.
Lenta.ruвчера в 15:34