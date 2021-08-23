Небольшой частный самолет-амфибия потерпел крушение около села Черкизово неподалеку от Коломны, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. "Около села Черкизово в Москву-реку упал частный самолет-амфибия", - сказал собеседник агентства. На борту было два человека, они не пострадали.
23 августа 500 первых покупателей смартфона смогут его заказать всего за 200 долларов, остальным Ulefone Armor 12 5Gбудет доступен за 280 долларов, а после окончания акции цена вырастет до рекомендованной в 400 долларов.
Свежий выпуск телепередачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым вышел в этот понедельник, 23 августа, на федеральном телеканале «Россия 1». Темой беседы экспертов и гостей студии стали пропавшие в Тюмени дети.