Небольшой частный самолет-амфибия потерпел крушение около села Черкизово неподалеку от Коломны, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. "Около села Черкизово в Москву-реку упал частный самолет-амфибия", - сказал собеседник агентства. На борту было два человека, они не пострадали.

ТАСС 06:24