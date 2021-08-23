Будьте в Плюсе

Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны

Небольшой частный самолет-амфибия потерпел крушение около села Черкизово неподалеку от Коломны, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС
Сообщается, что самолет перевернулся во время посадки на воду.
Национальная служба новостей
Возможной причиной крушения могла стать ошибка пилотирования.
Курьер. Среда. Бердск
В пресс-службе областного главка МЧС РФ сообщили, что разлива топлива после аварии не последовало.
ТАСС

С чего всё началось

Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны
Небольшой частный самолет-амфибия потерпел крушение около села Черкизово неподалеку от Коломны, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. "Около села Черкизово в Москву-реку упал частный самолет-амфибия", - сказал собеседник агентства. На борту было два человека, они не пострадали.
ТАСС06:24

Подробнее о событии

ГК ОрВД: самолет-амфибия в Подмосковье не разбился, а перевернулся на воде
Вести Подмосковья08:48
Частный самолет-амфибия упал в Москву-реку около Коломны
ТАСС06:24
Перевернувшийся на Москве-реке самолет-амфибия при посадке задел крылом воду
РИА Новости05:43
Самолет приводнился на Москве-реке в Коломне и перевернулся
Интерфакс05:07
Самолёт-амфибия перевернулся на Москве-реке
Фонтанка.Ру05:04
ТАСС: частный самолёт-амфибия упал в Москву-реку около Коломны
RT на русском04:54
В Москву-реку упал частный самолет-амфибия
РБК05:33

Интересное

Ulefone начинает продажи противоударного смартфона Armor 12 с 5G

23 августа 500 первых покупателей смартфона смогут его заказать всего за 200 долларов, остальным Ulefone Armor 12 5Gбудет доступен за 280 долларов, а после окончания акции цена вырастет до рекомендованной в 400 долларов.
Asteraвчера в 17:00

Андрей Малахов посвятил выпуск своего телешоу пропавшим тюменским детям

Свежий выпуск телепередачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым вышел в этот понедельник, 23 августа, на федеральном телеканале «Россия 1». Темой беседы экспертов и гостей студии стали пропавшие в Тюмени дети.
72.ru08:35

Полиция задержала трех несовершеннолетних после драки на матче «Ницца» — «Марсель»

Во время матча третьего тура лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» были задержаны три несовершеннолетних болельщика за участие в драке с игроками марсельского клуба, сообщает BFM TV.
Спорт-Экспресс04:56

Президент «Урала» раскритиковал идею о продаже легионерских мест, предложенную «Зенитом»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что идею о продаже легионерских мест в заявке клубов РПЛ предложил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
Чемпионат10:25