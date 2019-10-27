Происшествия
ФедералПрессЧастный самолет пропал в Пермском крае
Небольшой частный легкомоторный самолет сегодня днем вылетел с аэродрома, расположенного в деревне Нижнее Городище Частинского района Пермского края. До сих пор информации о местонахождении транспортного средства нет. По сообщениям СМИ, на борту находился только пилот, он летел без пассажиров.
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с чего всё началось
МЧС возобновило поиски частного легкомоторного самолета в Пермском крае, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов, говорится в сообщении ведомства.Коммерсантъвчера в 03:39
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Политика
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"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - отмечается в сообщении пресс-службы.
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Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
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Авто
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Автоновости дня 05:34
Экономика
Министр Милованов предложил «невозможную» налоговую реформу на Украине
Милованов предложил начать дискуссию о том, какая система налогообложения нужна Украине.
Украина.ру вчера в 11:49
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Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
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Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 05:45
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Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
РБК 06:46
Общество
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
RT на русском 09:49
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ 26 октября в 13:18
Экономика
Охранники стали самыми закредитованными в России
Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Коммерсантъ 09:08
Армия и оружие
В Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Газета.Ru 08:35
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В правительстве Тульской области провели кадровые перестановки
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на оперативном совещании объявил о кадровых перестановках в региональном правительстве.
Тульская служба новостей 08:59
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева скоро станут родителями
Актер театра и кино Данила Козловский и кинорежиссер Ольга Зуева ждут через несколько месяцев пополнения в семье.
Пятый канал 07:57
Общество
В Сети сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского
РЕН ТВ вчера в 19:20
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный врач и телеведущий рассказал о побочных эффектах популярного лекарства и объяснил, кому лучше не принимать этот препарат.
Волгоградская правда вчера в 05:38
Футбол
Локомотив — Спартак 0:3
Московский «Спартак» одержал крупную победу над столичным «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 11:24
Происшествия
В Брянской области появится Единая служба скорой помощи
С 1 ноября Брянская область переходит на тестовый режим работы Единой службы скорой помощи.
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Общество
Хакеры разместили фото Саакашвили на сайте президента Грузии
В результате атаки хакеров на сайте президента Грузии Саломе Зурабишвили появилась фотография бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили со словами I'll be back ("Я вернусь").
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Происшествия
В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус
Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
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Шоу-бизнес
Лолита требует признать брак с мужем-изменщиком фиктивным
Вначале октября супруг певицы, тренер по сквошу Дмитрий Иванов, подал заявление о расторжении брака в Басманный суд Москвы.
StarHit.ru 09:30
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
REGNUM 05:42
Футбол
На Слуцкого пожаловались в РФС из-за слов о руководстве «Ротора»
Председатель общественного Совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стелла Вартанян обратилась к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой дать оценку словам тренера Леонида Слуцкого о руководстве волгоградского футбольного клуба «Ротор».
РБК 25 октября в 10:52
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Политика
Климкин призвал не допустить признания «Азова» террористами в США
Задача Киева — не допустить признания украинского добровольческого полка «Азов» террористической организацией в США, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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