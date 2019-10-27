с чего всё началось

Небольшой частный легкомоторный самолет сегодня днем вылетел с аэродрома, расположенного в деревне Нижнее Городище Частинского района Пермского края. До сих пор информации о местонахождении транспортного средства нет. По сообщениям СМИ, на борту находился только пилот, он летел без пассажиров.

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