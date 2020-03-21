Происшествия
ИнтерфаксЧастный самолет разбился в Ненецком автономном округе
Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
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Общество
В Италии побит новый антирекорд по смертности от коронавируса
В Италии на 21 марта общее число зараженных COVID-2019 составило 53 578 человек.
Общество
Кокорин показал подаренные кроссовки стоимостью до $35 тысяч
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал фото в кроссовках, которые ему подарили на день рождения.
Происшествия
В Татарстане подтверждены 5 новых случаев заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба пять новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Татарстане.
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
Энергетика
Белоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Политика
Роман Путин решил создать партию
Технологии
Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве
В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Экономика
Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля
Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты».
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
Политика
Меркель обратилась к нации в связи с пандемией коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к нации в связи с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.
Футбол
Левандовский пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
Политика
Песков назвал причину решения России о помощи Италии
Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
Экономика
ЦБ РФ выступил против прямой поддержки россиян наличными
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила против прямой поддержки россиян наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Поклонники перестали узнавать Татьяну Догилеву
Пользователи, разумеется, актрису не узнали, а некоторые, так и вообще, написали, что на снимке запечатлена вообще не она.
Общество
«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса
«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 государствами, прекратившими обработку международной почты из-за коронавируса.
Общество
Нострадамус: мир будет спасен от коронавируса в 2024 году
Эксперты утверждают, что спасение человечества от коронавируса придет в 2024 году.
Политика
Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии
Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме обратился к России с просьбой помочь охваченной коронавирусом Италии.
Происшествия
Правозащитник Лев Пономарев просит возбудить уголовное дело по факту его избиения полицейскими
Пономарев требует возбудить дело о превышении должностных полномочий.
Футбол
Экс-футболист «Милана» Мальдини сдал положительный тест на коронавирус
Паоло Мальдини является техническим директором «Милана», а его сын в этом году дебютировал за команду.
Автоспорт
Сегодня Айртону Сенне исполнилось бы 60 лет
21 марта 2020 года Айртону Сенне исполнилось бы 60 лет.
Футбол
Бывший президент «Реала» умер от коронавируса
Бывший президент мадридского "Реала" и экс-владелец "Малаги" Лоренсо Санс скончался из-за коронавируса в возрасте 76 лет, сообщает Football Italia.
Здоровье
Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице
Футбол
«Локомотив» опроверг информацию об отставке Сёмина
Напомним, сегодня венгерское издание «Nemzeti Sport» опубликовали информацию, согласно которой сербский специалист Марко Николич должен сменить на посту тренера «Локомотива» Юрия Сёмина.
Политика
Сергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Армия и оружие
Yahoo News Japan (Япония): аэросани, которые двигаются при помощи пропеллера, появились случайно. Каковы их функции? (Yahoo News Japan)
Строение аэросаней крайне простое: на сани устанавливается двигатель с пропеллером, а также топливный бак.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.