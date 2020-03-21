Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЧастный самолет разбился в Ненецком автономном округе

Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
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СК возбудил дело после крушения вертолета в Ненецком автономном округе

РБК15:30

В НАО при крушении вертолета погиб человек

РИА Новости12:18

В российском регионе разбился вертолет

Lenta.ru12:37

В НАО разбился вертолёт

RT на русском12:28

Вертолет разбился в Нарьян-Маре

ТАСС12:58

Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе

Интерфакс12:17

Опубликованы первые кадры с места крушения частного вертолета в НАО

ТК Звезда14:36
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Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com 13:18
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Футбол

Семин покинет пост тренера «Локомотива» в конце сезона

Соглашение действующего главного тренера «железнодорожников» Юрия Семина с клубом действует до конца нынешнего сезона.
Metaratings 06:34
Экономика

ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными по модели США

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Мой Брянск вчера в 10:16
Космос

Ракета «Союз-2.1Б» стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1Б» c 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Байконур.
РБК 13:41
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК 15:57
Армия и оружие

Крым стал невидимым для сил НАТО

Что происходит 19 марта в 14:53
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
РБК 14:26
Политика

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ 13:39
Общество

В Сербии ужесточили комендантский час из-за пандемии коронавируса

Комендантский час в Сербии, введенный из-за угрозы распространения коронавируса, будет увеличен до 12 часов, заявил президент страны Александр Вучич 21 марта в ходе общения с журналистами.
Красная весна 14:04
Футбол

Мальдини заразился коронавирусом

Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 16:09
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 793 человека

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тыс. человек.
ТАСС 13:32
Политика

В КНДР заявили о полученном письме Трампа Ким Чен Ыну

По их данным, господин Трамп «выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии».
Коммерсантъ 15:52
Политика

Правительство Украины продлило на четыре года контракт с главой «Нафтогаза» Коболевым

Правительство Украины продлило на четыре года срок действия контракта с главой компании "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.
ТАСС 15:28
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Политика

В украинской части Донецкой области введен режим ЧС из-за коронавируса

В украинской части Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта, сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Красная весна 15:16
Футбол

Чалов согласился перейти в «Кристал Пэлас», но его не отпустил ЦСКА

Ранее агент Чалова заявил, что за «Кристал Пэлас» предлагал за Федора 25 млн фунтов стерлингов.
Metaratings 06:45
Гаджеты

Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Ридус вчера в 13:56
Политика

Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти

Премьер-министры РФ и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас провели телефонный разговор, сообщается на сайте правительства.
BFM.ru 12:06
Технологии

Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Piter.tv вчера в 15:01
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Спорт

Губерниев сообщил, что Олимпиада в Токио не состоится из-за коронавируса

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале сообщил, что летние Олимпийские Игры-2020 в Токио не состоятся.
Спорт-Экспресс 16:09
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в девяти регионах России

Москва, 20 марта 2020, 19:04 — REGNUM 54 новых случая заражения коронавирусом было выявлено за минувшие сутки в девяти регионах России.
REGNUM вчера в 12:04
Музыка

Потап спел о том, что будет после «Карантина»

Композиция, представленная в сети 20 марта 2020 года, получила название "Карантин".
ИА InterMedia вчера в 06:01
Общество

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Коммерсантъ 11:24
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова сообщила об окончании отпуска в Дубае

Дни24 04:42
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com 09:18
Здоровье

В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом

Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, среди заболевших оказались две женщины и пять мужчин, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 14:15
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Деловое.ТВ 03:04
Энергетика

Депутат Госдумы предложил снизить цены на бензин

Депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что из-за падения цен на нефть стоимость топлива на российских автозаправках должна снизиться.
Pravda.Ru 02:00
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