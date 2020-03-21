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Политика Новый глава минобороны Словакии высказался об отношениях с Россией Братислава, 22 марта 2020, 08:29 — REGNUM Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что он хотел бы выстроить взвешенные отношения с Российской Федерацией, как и с любой другой страной.

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Авто Компани JAC привезет в Россию несколько новинок По словам главы представительства китайского бренда Юй Яня, в России в скором времени появится новый пикап JAC T6, который станет альтернативой компактному T6.

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Происшествия В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.