Происшествия
ИнтерфаксЧастный самолет разбился в Ненецком автономном округе
Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
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Общество
«Аэрофлот» прекращает рейсы в ряд стран
На сайте «Аэрофлота» сказано, что на фоне пандемии коронавируса приостанавливаются полеты в Индию, Швецию, Финляндию, Болгарию, Хорватию.
Наука
Ученые стали на шаг ближе к созданию «вечного стекла»
Группа исследователей изучила внутреннее напряжение в коллоидных системах, что позволило ей контролировать механические свойства стекол.
Армия и оружие
Два российских танка попали в рейтинг лучших танков мира
Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Политика
Новый глава минобороны Словакии высказался об отношениях с Россией
Братислава, 22 марта 2020, 08:29 — REGNUM Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что он хотел бы выстроить взвешенные отношения с Российской Федерацией, как и с любой другой страной.
Энергетика
Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Космос
Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов
Экономика
Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги
По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
Экономика
Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться
Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.
Наука
Раскрыт механизм появления коронавируса
Игры
Запуск Half-Life: Alyx начнётся 23 марта
Культура
Мойте руки после просмотра телевизора
По какому бы сценарию ни развивалась эпидемия коронавируса в мире и России, можно с уверенностью констатировать: она основательно изменит экономический, социальный и культурный фон окружающей действительности.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Футбол
Защитник «Айнтрахта» Ндика может перейти в «Ливерпуль» или «Арсенал»
Ндика перешел в Айнтрахт из Осера в июле 2018 года за 5,5 миллионов евро.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Общество
В Подмосковье зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом
В Московской области врачи подтвердили 35 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Авто
Компани JAC привезет в Россию несколько новинок
По словам главы представительства китайского бренда Юй Яня, в России в скором времени появится новый пикап JAC T6, который станет альтернативой компактному T6.
Футбол
Нападающий «Ювентуса» Дибала заразился коронавирусом
Армия и оружие
Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ
Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Футбол
У Феллайни после возвращения в Китай выявили коронавирус
За пределами КНР случаи заражения были выявлены почти в 190 странах, включая Россию.
Здоровье
Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице
Армия и оружие
Россия направит самолеты для помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Россия направит в Италию самолеты в качестве помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Музыка
Организаторы «Евровидения» назвали условия для участников в 2021 году
Как сообщает ToDay News Ufa, страны, которые планировали участвовать в международном музыкальном конкурсе, смогут отправить выбранных артистов в 2021 году.
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына
Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Футбол
«Матч ТВ» приобрел права на показ чемпионата Австралии
«Матч ТВ» приобрел права на показ игр чемпионата Австралии по футболу.