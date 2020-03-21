Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЧастный самолет разбился в Ненецком автономном округе

Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

В НАО разбился вертолёт

RT на русскомвчера в 12:28

СК возбудил дело после крушения вертолета в Ненецком автономном округе

РБКвчера в 15:30

В российском регионе разбился вертолет

Lenta.ruвчера в 12:37

Погибший пилот разбившегося в НАО вертолета являлся его владельцем

ТАССвчера в 17:05

В НАО при крушении вертолета погиб человек

РИА Новостивчера в 12:18

В НАО разбился частный вертолет

Коммерсантъвчера в 12:17

Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе

Интерфаксвчера в 12:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Общество

«Аэрофлот» прекращает рейсы в ряд стран

На сайте «Аэрофлота» сказано, что на фоне пандемии коронавируса приостанавливаются полеты в Индию, Швецию, Финляндию, Болгарию, Хорватию.
REGNUM 01:04
Наука

Ученые стали на шаг ближе к созданию «вечного стекла»

Группа исследователей изучила внутреннее напряжение в коллоидных системах, что позволило ей контролировать механические свойства стекол.
Rusargument вчера в 18:17
Армия и оружие

Два российских танка попали в рейтинг лучших танков мира

Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
Газета.Ru вчера в 09:12
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Политика

Новый глава минобороны Словакии высказался об отношениях с Россией

Братислава, 22 марта 2020, 08:29 — REGNUM Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что он хотел бы выстроить взвешенные отношения с Российской Федерацией, как и с любой другой страной.
REGNUM 01:29
Энергетика

Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Lenta.ru 20 марта в 16:29
Космос

Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

Известия вчера в 22:20
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости вчера в 20:16
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут разориться

Свыше 8,6 млн человек могут остаться без работы, а около 3 млн предпринимателей — потерять свой бизнес из-за негативного влияния коронавируса на экономику.
Газета.Ru вчера в 04:49
Наука

Раскрыт механизм появления коронавируса

Shraibikus News 20 марта в 05:21
Игры

Запуск Half-Life: Alyx начнётся 23 марта

The GEEK 19 марта в 04:30
Культура

Мойте руки после просмотра телевизора

По какому бы сценарию ни развивалась эпидемия коронавируса в мире и России, можно с уверенностью констатировать: она основательно изменит экономический, социальный и культурный фон окружающей действительности.
Росбалт вчера в 02:49
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Футбол

Защитник «Айнтрахта» Ндика может перейти в «Ливерпуль» или «Арсенал»

Ндика перешел в Айнтрахт из Осера в июле 2018 года за 5,5 миллионов евро.
Советский спорт 01:16
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

РИА Новости вчера в 09:17
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Общество

В Подмосковье зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом

В Московской области врачи подтвердили 35 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:40
Авто

Компани JAC привезет в Россию несколько новинок

По словам главы представительства китайского бренда Юй Яня, в России в скором времени появится новый пикап JAC T6, который станет альтернативой компактному T6.
SpeedMe 20 марта в 06:25
Футбол

Нападающий «Ювентуса» Дибала заразился коронавирусом

Спорт БИЗНЕС Online вчера в 14:33
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Футбол

У Феллайни после возвращения в Китай выявили коронавирус

За пределами КНР случаи заражения были выявлены почти в 190 странах, включая Россию.
Sport24.ru вчера в 22:35
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru 20 марта в 06:56
Армия и оружие

Россия направит самолеты для помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Россия направит в Италию самолеты в качестве помощи в борьбе с коронавирусом.
Известия 01:40
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Музыка

Организаторы «Евровидения» назвали условия для участников в 2021 году

Как сообщает ToDay News Ufa, страны, которые планировали участвовать в международном музыкальном конкурсе, смогут отправить выбранных артистов в 2021 году.
ToDay News Ufa вчера в 12:59
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК вчера в 15:57
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва вчера в 15:59
Футбол

«Матч ТВ» приобрел права на показ чемпионата Австралии

«Матч ТВ» приобрел права на показ игр чемпионата Австралии по футболу.
Sport24.ru вчера в 23:46
Главное