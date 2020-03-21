Вертолет Bell 206В-III с экипажем Нарьян-Марского объединенного авиаотряда упал в Ненецком автономном округе, сообщили в Росавиации. В установленное время экипаж летательного аппарата не вышел на связь.

с чего всё началось

Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

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