Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЧастный самолет разбился в Ненецком автономном округе

Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
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В НАО при крушении вертолета погиб человек

Вертолет Bell 206В-III с экипажем Нарьян-Марского объединенного авиаотряда упал в Ненецком автономном округе, сообщили в Росавиации. В установленное время экипаж летательного аппарата не вышел на связь.
РИА Новости12:18

Подробнее о событии

Вертолет разбился в Нарьян-Маре

ТАСС12:58

Опубликованы первые кадры с места крушения частного вертолета в НАО

ТК Звезда14:36

В российском регионе разбился вертолет

Lenta.ru12:37

В НАО разбился вертолёт

RT на русском12:28

В НАО при крушении вертолета погиб человек

РИА Новости12:18

Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе

Интерфакс12:17

В МЧС сообщили о крушении вертолета в Ненецком автономном округе

РБК12:50
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Шоу-бизнес

Джиган устроил гонки на гидроцикле во время карантина в Майами

Дни24 08:11
Общество

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Lenta.ru 18 марта в 18:47
Общество

Две московские больницы перепрофилировали для больных с коронавирусом

Две московские больницы были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 06:04
Авто

Можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Почему 95-й бензин лучше 92-го Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Если производитель допускает заправку сразу двумя сортами бензина (АИ-92 и АИ-95), то, делая выбор между АИ-95 и АИ-92 в пользу первого, вы создаете благоприятные условия для работы силового агрегата.
Российская газета 06:09
Политика

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ 13:39
Общество

Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве

Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей.
Ведомости 12:28
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Общество

У депутата Госсовета Чувашии Николая Николаева не нашли коронавирус

У заместителя председателя комитета по социальной политике и национальным вопросам Госсовета Чувашии Николая Николаева не нашли коронавируса.
АиФ Чебоксары 05:00
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
РБК 14:26
Футбол

Фернандо Торрес назвал лучшую символическую сборную мира

Бывший нападающий национальной команды Испании Фернандо Торрес в интервью клубному телевидению «Ливерпуля» назвал свою версию лучшей символической сборной мира.
Чемпионат 14:02
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
Общество

Заболевшего коронавирусом депутата Рады госпитализировали в больницу

Депутат Верховной рады Украины от группы "Доверие" Сергей Шахов госпитализирован в больницу в связи с появлением пневмонии на фоне заражения коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 14:36
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Общество

«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 государствами, прекратившими обработку международной почты из-за коронавируса.
Известия 14:12
Игры

В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom

В DOOM Eternal, как оказалось, входят две классические части франшизы — оригинальная Doom (в издании Ultimate DOOM) и Doom II: Hell on Earth.
Игромания.ру вчера в 12:53
Политика

Через линию разграничения в Донбассе перестанут пропускать

Украина с нуля часов воскресенья, 22 марта, временно прекращает пропускать людей и транспортные средства через линию разграничения в Донбассе.
Вести.Ru 12:35
Происшествия

Источник сообщил о задержании в Уфе предполагаемых террористов

Сотрудники ФСБ по Башкирии провели спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников в Уфе, в ходе которой им пришлось открыть огонь, сообщил в субботу РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 14:24
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Технологии

Центробанк запустил обновленный сайт

Банк России обновил официальный сайт впервые с 2014 года.
Банки.ру 11:05
Общество

Петербургские фитнес-центры готовятся к закрытию из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге крупные фитнес-центры готовят к закрытию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:22
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Армия и оружие

У военных США в Европе выявили 35 случаев заражения коронавирусом

Среди американских военных, находящихся в Европе, выявлено тридцать пять случаев инфицирования коронавирусом нового типа.
Страна Советов on-line 13:39
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Здоровье

ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса

Пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил СМИ, что ВОЗ настоятельно рекомендует не пить всем известный ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Evo-rus.com вчера в 10:03
Армия и оружие

Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Российская газета 04:09
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

РИА Новости 09:17
Здоровье

Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Невские Новости 14:05
Кино

Розарио Доусон сыграет Асоку Тано во втором сезоне «Мандалорца»

Голливудская актриса Розарио Доусон присоединилась к актерскому составу второго сезона фантастического сериала "Мандалорец".
Kinonews.ru вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Валерия прокомментировала желание дочери сменить имя

Певица Валерия поддержала дочь в ее желании сменить имя.
Культуромания 12:49
Главное