Происшествия
ИнтерфаксЧастный самолет разбился в Ненецком автономном округе
Частный вертолет разбился в Ненецком автономном округе, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Вертолет Bell 206В-III с экипажем Нарьян-Марского объединенного авиаотряда упал в Ненецком автономном округе, сообщили в Росавиации. В установленное время экипаж летательного аппарата не вышел на связь.РИА Новости12:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Общество
Две московские больницы перепрофилировали для больных с коронавирусом
Две московские больницы были перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусной инфекцией.
Авто
Можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го
Почему 95-й бензин лучше 92-го Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Если производитель допускает заправку сразу двумя сортами бензина (АИ-92 и АИ-95), то, делая выбор между АИ-95 и АИ-92 в пользу первого, вы создаете благоприятные условия для работы силового агрегата.
Политика
Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Общество
Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве
Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей.
Здоровье
В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
У депутата Госсовета Чувашии Николая Николаева не нашли коронавирус
У заместителя председателя комитета по социальной политике и национальным вопросам Госсовета Чувашии Николая Николаева не нашли коронавируса.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
Футбол
Фернандо Торрес назвал лучшую символическую сборную мира
Бывший нападающий национальной команды Испании Фернандо Торрес в интервью клубному телевидению «Ливерпуля» назвал свою версию лучшей символической сборной мира.
Политика
Сергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Общество
Заболевшего коронавирусом депутата Рады госпитализировали в больницу
Депутат Верховной рады Украины от группы "Доверие" Сергей Шахов госпитализирован в больницу в связи с появлением пневмонии на фоне заражения коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Общество
«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса
«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 государствами, прекратившими обработку международной почты из-за коронавируса.
Игры
В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom
В DOOM Eternal, как оказалось, входят две классические части франшизы — оригинальная Doom (в издании Ultimate DOOM) и Doom II: Hell on Earth.
Политика
Через линию разграничения в Донбассе перестанут пропускать
Украина с нуля часов воскресенья, 22 марта, временно прекращает пропускать людей и транспортные средства через линию разграничения в Донбассе.
Происшествия
Источник сообщил о задержании в Уфе предполагаемых террористов
Сотрудники ФСБ по Башкирии провели спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников в Уфе, в ходе которой им пришлось открыть огонь, сообщил в субботу РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Технологии
Центробанк запустил обновленный сайт
Банк России обновил официальный сайт впервые с 2014 года.
Общество
Петербургские фитнес-центры готовятся к закрытию из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге крупные фитнес-центры готовят к закрытию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Армия и оружие
У военных США в Европе выявили 35 случаев заражения коронавирусом
Среди американских военных, находящихся в Европе, выявлено тридцать пять случаев инфицирования коронавирусом нового типа.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса
Пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил СМИ, что ВОЗ настоятельно рекомендует не пить всем известный ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира
В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Здоровье
Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых
Кино
Розарио Доусон сыграет Асоку Тано во втором сезоне «Мандалорца»
Голливудская актриса Розарио Доусон присоединилась к актерскому составу второго сезона фантастического сериала "Мандалорец".
Шоу-бизнес
Валерия прокомментировала желание дочери сменить имя
Певица Валерия поддержала дочь в ее желании сменить имя.