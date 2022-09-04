REGNUMЧастный самолет рухнул в Балтийском мореЧастный самолет Cessna, на борту которого находились четыре человека, рухнул в Балтийском море.REGNUMО произошедшем сообщает агентство Reuters.Ореанда-НовостиСогласно изданию, в связи с инцидентом в воздух были подняты испанские и французские истребители.РИА НовостиСейчас на место предполагаемого крушения выдвинулись спасатели.ТАССЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMФАНCT newsТК ЗвездаЯмал-МедиаКомсомольская правдаАргументы и ФактыРБКРосбалтReadovka NewsПетербургский дневникLife.ruMASHИА Красная ВеснаГазета.RuPravda.RuRT на русскомNewInformНТВПодробнее о событииРядом с Латвией разбился частный самолет, за которым послали истребителиРБК15:05У побережья Латвии разбился легкомоторный самолетКоммерсантъ14:32Bild: самолёт Cessna упал в Балтийское мореRT на русском14:57Bild: небольшой самолет Cessna упал в Балтийское море, на борту находились четыре человекаРИА Новости14:44В Балтийском море упал небольшой частный самолетТАСС15:00Самолет с четырьмя пассажирами на борту потерпел крушение в Балтийском мореРЕН ТВ14:30РБК: частный самолет Cessna 551 разбился в Балтийском море у побережья ЛатвииLenta.ru14:18Показать ещёОценить156Поделиться