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Частный самолет рухнул в Балтийском море

Частный самолет Cessna, на борту которого находились четыре человека, рухнул в Балтийском море.
REGNUM
О произошедшем сообщает
 агентство Reuters.
Ореанда-Новости
Согласно изданию, в связи с инцидентом в воздух были подняты испанские и французские истребители.
РИА Новости
Сейчас на место предполагаемого крушения выдвинулись спасатели.
ТАСС

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