Происшествия

ИзвестияИзвестияЧастный самолет совершил жесткую посадку в Ленинградской области

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ленинградской области. Инцидент произошел во Всеволожском районе, сообщает в субботу, 16 ноября, ТАСС со ссылкой на областной главк МЧС. По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
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В Ленинградской области частный самолет совершил аварийную посадку

РБК07:46

Видео жесткого тарана частным самолетом забора в Ленобласти

Пятый канал08:17

Частный самолет совершил жесткую посадку в Ленинградской области

Известия07:14

В Ленинградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку

ТАСС07:08

Частный самолет совершил экстренную посадку во Всеволожском районе

Ivbg.ru06:23

Пилот пытался избежать падения на жилые дома. У аварийно приземлившегося под Петербургом самолёта отказал двигатель

Фонтанка.Ру07:00

47news показывает видео падения частного самолёта под Мяглово. До дома оставалось несколько метров

47 новостей07:26
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Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru вчера в 07:58
Спорт

Кузнецова стала пятой на дистанции 500 метров на этапе КМ в Минске

Матч ТВ 03:16
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском 07:37
Общество

Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов

RT на русском 02:14
Футбол

Ашот Хачатурянц: «Многие арбитры просто нищенствуют»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» прокомментировал предложение президента РФС Александра Дюкова изменить систему оплаты судей.
Спорт-Экспресс вчера в 15:25
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул около жилых домов под Рязанью

Военный беспилотник "Орион" потерпел крушение около многоквартирного жилого дома в поселке Листвянка Рязанской области, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:52
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
Происшествия

В Киеве похитили главу Укрэксимбанка

В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
РИА Новости 08:42
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 14 ноября в 01:52
Происшествия

Матери стало плохо на прощании с убитой Анастасией Ещенко

Матери убитой Анастасией Ещенко стало плохо во время прощания, которое проходит в станице Старовеличковской Краснодарского края, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 04:00
Общество

В Испании прекратили продажу книги историка Олега Соколова

Испанское издательство Desperta Ferro прекратило продажу книги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СпбГУ Анастасии Ещенко.
ТК Звезда 08:17
Шоу-бизнес

Дочь Гузеевой рассказала, что у нее нашли две опухоли

Дочь актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что у нее обнаружили две опухоли.
РИА Новости 09:03
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Фигурное катание

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
РИА Новости 07:28
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Украинская резолюция в области прав человека, принятая на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым, заявил 14 ноября заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.
Известия 14 ноября в 20:34
Политика

В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе

В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
РИА Новости 12 ноября в 19:08
Происшествия

Жильцы дома в Екатеринбурге взяли в заложники бригаду аварийщиков

Аварийщикам поставили ультиматум: жильцы заявили, что не выпустят их, пока они не устранят проблему.
Ридус 08:49
Футбол

Письмо с угрозами и пулей было доставлено в офис «Интера»

Сообщается, что главный тренер миланской команды Антонио Конте лично не получал письмо с угрозами, послание было доставлено в офис итальянского клуба.
Soccer.ru 09:01
Происшествия

При взрывах на военных складах в Балаклее погибли два сапера

Двое военных саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генштаба Вооруженных сил Украины.
Радио Sputnik вчера в 10:44
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
Общество

Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 04:40
Общество

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Lenta.ru 06:45
Музыка

17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»

17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru вчера в 14:10
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Музыка

На Первом канале назвали слухи об участии Бузовой в Евровидении бредом

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом слухи о том, что Россию на конкурсе Евровидение представит Ольга Бузова.
РИА Новости 06:59
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Происшествия

Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП в Татарстане

Жертвами ДТП стали четыре человека, еще трое пострадали.
РЕН ТВ 01:06
Политика

Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины

RT на русском вчера в 13:03
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