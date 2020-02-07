Происшествия
Вести.RuЧастный вертолет разбился под Казанью
Принадлежащий компании "Восток Транс" вертолет Bell 407 в пятницу вечером упал в болотистой местности в окрестностях Казани. На его борту, по предварительным данным Приволжской транспортной прокуратуры, находились три человека, передает "Россия 24".
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