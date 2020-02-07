Происшествия

Русская ПланетаРусская ПланетаЧастный вертолёт депутата Госдумы пропал с радаров под Казанью

Спасатели проверяют информацию о падении частного вертолёта Bell 407 в окрестностях Казани. По предварительным данным, радиосвязь с бортом прервалась в 28 километрах от столицы Татарстана.
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Под Казанью пропал с радаров вертолет депутата Госдумы Айрата Хайруллина

Вечерняя Казань10:22

Life Shot: в окрестностях Казани с радаров пропал вертолет депутата Госдумы Айрата Хайруллина

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Над Казанью с радаров пропал вертолет депутата Хайруллина — Telegram

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Вертолет пропал с радаров под Казанью

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Вертолёт Bell 407 пропал с радаров под Казанью. Борт принадлежит депутату Хайруллину, считают источники

Казанский репортер09:31

Источник: МЧС ведет поиски вертолета Хайруллина, он пропал с радаров 2,5 часа назад

БИЗНЕС Online09:49

На борту пропавшего в Татарстане вертолёта мог находиться депутат Госдумы Хайруллин

Life.ru09:36
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