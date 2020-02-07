Спасатели проверяют информацию о падении частного вертолёта Bell 407 в окрестностях Казани. По предварительным данным, радиосвязь с бортом прервалась в 28 километрах от столицы Татарстана.

Частный вертолёт депутата Госдумы пропал с радаров под Казанью

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