Происшествия
Русская ПланетаЧастный вертолёт депутата Госдумы пропал с радаров под Казанью
Спасатели проверяют информацию о падении частного вертолёта Bell 407 в окрестностях Казани. По предварительным данным, радиосвязь с бортом прервалась в 28 километрах от столицы Татарстана.
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Спорт
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Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Происшествия
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью
При крушении вертолета Bell 407 в окрестностях Казани погиб зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
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Филиал охраны Минэнерго заказал наклейки «Обама ЧМО»
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Экономика
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Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
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Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
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Шоу-бизнес
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле недопустимы.
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