Происшествия
REGNUMЧастный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот
Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот. Об этом 30 ноября сообщил журналистам источник в экстренных службах.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Общество
Российский бизнес считает, что сейчас вести бизнес сложнее, чем в 90-х
Фото: Global Look Press © Thielmann, G. 52% бывших и действующих российских предпринимателей считают, что в 90-х вести бизнес в России было легче, чем сейчас, сообщает РБК.
Общество
В России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел в гостинице на северо-востоке Москвы
Конфликт со стрельбой произошел на Ботанической улице на востоке Москвы, в результате один человек получил ранение, стрелявший скрылся.
Экономика
В развитие завода «Ростсельмаш» инвестируют 17 млрд рублей
На развитие завода «Ростсельмаш» в ближайшие четыре года, с 2020 по 2024 годы планируется направить 17 миллиардов рублей.
Политика
На Украине заявили о потере смысла существования страны
29 ноября украинский бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.
Армия и оружие
Зенитный комплекс Тор заступил на боевое дежурство в Арктике
Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на боевое дежурство в Мурманской области.
Спорт
Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Политика
Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма
Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.
Шоу-бизнес
Муж тяжело больной Анастасии Заворотнюк уехал из России
Фигурист Петр Чернышев, супруг серьезно больной актрисы Анастасии Заворотнюк уехал из России.
Футбол
Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»
Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
Авто
Названы изменения для автомобилистов в России с 1 декабря
Эксплуатация машин, не укомплектованных зимней резиной, в период с декабря по февраль запрещается.
Политика
В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России
Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
Общество
Движение «За права человека» учредит новую организацию 30 ноября
Ликвидированное движение «За права человека» Льва Пономарева учредит новую общественную организацию 30 ноября.
Культура
Оксана Байрак снимает второй сезон саги «Ничто не случается дважды»
Энергетика
В «Газпроме» рассказали, сколько газа пойдёт в Китай по «Силе Сибири»
Контрактные обязательства компании «Газпром» по поставкам газа в Китай через газопровод «Сила Сибири» на ближайшие три года составляют 5, 10 и 15 миллиардов кубометров в год, заявил 29 ноября журналистам РИА Новости менеджер «Газпром экспорта» Андрей Зотов.
Спорт
Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира
Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Армия и оружие
На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО
Украинский закон о введении новых воинских званий для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО опубликован в газете "Голос Украины".
Общество
Аномальные губы стали трендом у российских женщин
Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
Армия и оружие
Россия отправила в Сирию гигантские контейнеры с грузом
Авто
Начались продажи аналога Range Rover в 10 раз дешевле оригинала
Габаритные размеры Hunkt Canticie и Range Rover Sport почти идентичны. А вот техническая составляющая значительно отличается.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
Энергетика
Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
Футбол
Кержаков: рано или поздно голы к форварду ЦСКА Чалову придут
Форвард московского ЦСКА Федор Чалов рано или поздно начнет регулярно забивать, если будет правильно действовать на поле, заявил РИА Новости старший тренер юниорской сборной России по футболу (U-19) Александр Кержаков.
Политика
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту
После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о прекращении рабочей поездки и возвращении в Прагу, сообщал ранее пресс-секретарь минсельхоза.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств
Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.