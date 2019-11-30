Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот. Об этом 30 ноября сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Единоборства Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.

Общество В России выросло производство черной икры Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Политика На Украине заявили о потере смысла существования страны 29 ноября украинский бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.

Политика Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.

Футбол Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса» Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.

Энергетика В «Газпроме» рассказали, сколько газа пойдёт в Китай по «Силе Сибири» Контрактные обязательства компании «Газпром» по поставкам газа в Китай через газопровод «Сила Сибири» на ближайшие три года составляют 5, 10 и 15 миллиардов кубометров в год, заявил 29 ноября журналистам РИА Новости менеджер «Газпром экспорта» Андрей Зотов.

Спорт Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

Энергетика Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.

Футбол Кержаков: рано или поздно голы к форварду ЦСКА Чалову придут Форвард московского ЦСКА Федор Чалов рано или поздно начнет регулярно забивать, если будет правильно действовать на поле, заявил РИА Новости старший тренер юниорской сборной России по футболу (U-19) Александр Кержаков.

Политика МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о прекращении рабочей поездки и возвращении в Прагу, сообщал ранее пресс-секретарь минсельхоза.