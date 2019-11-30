Происшествия

REGNUMREGNUMЧастный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот

Частный вертолёт разбился возле посёлка Абрау-Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае, погиб пилот. Об этом 30 ноября сообщил журналистам источник в экстренных службах.
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После крушения вертолета под Абрау-Дюрсо возбудили уголовное дело

Интерфакс04:40

Опубликовано видео с места крушения вертолета под Новороссийском

РИА Новости04:02

Появились фото с места крушения вертолета в Абрау-Дюрсо

Наша газета (Новороссийск)03:18

Уголовное дело возбудили после крушения вертолета на Кубани

ТАСС04:44

СК возбудил уголовное дело по факту падения вертолета в Краснодарском крае

Кубань 2404:24

В районе Абрау-Дюрсо разбился вертолет

КП - Кубань02:59

Установлена личность пилота разбившегося в Краснодарском крае вертолета

Кубанские новости03:23
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Культура

Светлаков рассказал о вырезанных из КВН шутках

РБК 04:47
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке

Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
REGNUM вчера в 17:39
Общество

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола

Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Absolut TV 28 ноября в 14:08
Единоборства

Фергюсон подписал контракт с UFC на бой с Нурмагомедовым

Вести.Ru 02:58
Общество

Российский бизнес считает, что сейчас вести бизнес сложнее, чем в 90-х

Фото: Global Look Press © Thielmann, G. 52% бывших и действующих российских предпринимателей считают, что в 90-х вести бизнес в России было легче, чем сейчас, сообщает РБК.
Газета Малый бизнес 28 ноября в 14:02
Общество

В России выросло производство черной икры

Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru 03:10
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел в гостинице на северо-востоке Москвы

Конфликт со стрельбой произошел на Ботанической улице на востоке Москвы, в результате один человек получил ранение, стрелявший скрылся.
ТАСС 04:38
Экономика

В развитие завода «Ростсельмаш» инвестируют 17 млрд рублей

На развитие завода «Ростсельмаш» в ближайшие четыре года, с 2020 по 2024 годы планируется направить 17 миллиардов рублей.
Блокнот Ростов-на-Дону 02:58
Политика

На Украине заявили о потере смысла существования страны

29 ноября украинский бизнесмен Андрей Пальчевский заявил, что природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых.
Известия вчера в 20:52
Армия и оружие

Зенитный комплекс Тор заступил на боевое дежурство в Арктике

Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" отдельной мотострелковой бригады Северного флота заступил на боевое дежурство в Мурманской области.
Газета.Ru 04:28
Спорт

Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Российская газета 28 ноября в 16:20
Политика

Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.
Газета.Ru 02:08
Шоу-бизнес

Муж тяжело больной Анастасии Заворотнюк уехал из России

Фигурист Петр Чернышев, супруг серьезно больной актрисы Анастасии Заворотнюк уехал из России.
Gazeta.SPb 03:15
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
REGNUM вчера в 17:51
Авто

Названы изменения для автомобилистов в России с 1 декабря

Эксплуатация машин, не укомплектованных зимней резиной, в период с декабря по февраль запрещается.
32CARS.ru 28 ноября в 02:42
Политика

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество

Движение «За права человека» учредит новую организацию 30 ноября

Ликвидированное движение «За права человека» Льва Пономарева учредит новую общественную организацию 30 ноября.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Культура

Оксана Байрак снимает второй сезон саги «Ничто не случается дважды»

Tricolor TV Magazine вчера в 04:07
Энергетика

В «Газпроме» рассказали, сколько газа пойдёт в Китай по «Силе Сибири»

Контрактные обязательства компании «Газпром» по поставкам газа в Китай через газопровод «Сила Сибири» на ближайшие три года составляют 5, 10 и 15 миллиардов кубометров в год, заявил 29 ноября журналистам РИА Новости менеджер «Газпром экспорта» Андрей Зотов.
REGNUM вчера в 11:19
Спорт

Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
МК-Спорт вчера в 08:35
Армия и оружие

На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО

Украинский закон о введении новых воинских званий для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО опубликован в газете "Голос Украины".
РИА Новости 04:39
Общество

Аномальные губы стали трендом у российских женщин

Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
Lenta.ru вчера в 08:55
Армия и оружие

Россия отправила в Сирию гигантские контейнеры с грузом

Взгляд.ру вчера в 09:29
Авто

Начались продажи аналога Range Rover в 10 раз дешевле оригинала

Габаритные размеры Hunkt Canticie и Range Rover Sport почти идентичны. А вот техническая составляющая значительно отличается.
Тарантас Ньюс вчера в 07:43
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
РЕН ТВ 28 ноября в 16:36
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости вчера в 10:43
Футбол

Кержаков: рано или поздно голы к форварду ЦСКА Чалову придут

Форвард московского ЦСКА Федор Чалов рано или поздно начнет регулярно забивать, если будет правильно действовать на поле, заявил РИА Новости старший тренер юниорской сборной России по футболу (U-19) Александр Кержаков.
РИА Новости 00:03
Политика

МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту

После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о прекращении рабочей поездки и возвращении в Прагу, сообщал ранее пресс-секретарь минсельхоза.
РИА Новости 04:51
Общество

Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за секс-меньшинств

Как отмечает Guardian, ранее один из комментаторов проправительственного венгерского телеканала назвал "Евровидение" "гомосексуальной флотилией" и подчеркнул, что отказ от участия в конкурсе пойдет на пользу психическому здоровью граждан.
Вести.Ru 28 ноября в 07:44
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