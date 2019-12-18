Разработчик документа — Минприроды — предлагал повысить порог запасов, при превышении которого месторождение золота признается стратегическим, с 50 до 200 тонн. Сейчас в случае открытия месторождения стратегического уровня частной компанией правительство может забрать у нее лицензию.

с чего всё началось

Законопроект Минприроды о либерализации доступа частных золотодобытчиков к крупным российским недрам, не согласован в правительстве и может быть не принят. В документе предлагается повысить порог запасов, при превышении которого месторождение признаётся стратегическим, с 50 до 200 тонн.

Частным золотодобытчикам могут не расширить доступ к крупным недрам

Происшествия В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.

Политика Володин подвел итоги работы Госдумы в осеннюю сессию Госдума завершает свою работу в этом году - на финальном пленарном заседании сессии глава нижней палаты Вячеслав Володин подвел главные итоги работы.

Политика ВЦИОМ: большинство россиян считает отношения России и Украины плохими Более половины россиян считают отношения России и Украины скорее плохими, об этом свидетельствуют результаты совместного опроса ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры .

Экономика Стали известны детали приватизации на 2020-2022 годы На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка («Известия» ознакомились с предложениями ведомств).

Биатлон Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию тремя словами Напомним, Самуэльссон ранее призывал к дисквалификации российских биатлонистов и Союза биатлонистов России (СБР), а также бойкоту соревнований, проводимых в России.

Футбол Эксперт оценил идею Аршавина восстановить чемпионат СССР по футболу Ранее бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.

Авто Hyundai продемонстрировала новый доступный седан Aura Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.

Общество Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler (FCA) и французский автогигант Groupe PSA (производитель Peugeot, Citroen, Opel) подписали соглашение о слиянии, говорится в сообщении пресс-службы французского автоконцерна.

Технологии В систему переводов ЦБ внедрят технологию бесконтактной оплаты Источники на платежном рынке рассказали изданию, что внедрение бесконтактной оплаты NFC в Систему быстрых платежей (СПБ) сейчас обсуждается между Национальной системой платежных карт (НСПК) и банками.

Происшествия В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.

Наука Ученые выяснили, как вокруг микробов кристаллизуются белки В новой совместной работе ученые Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США и Стэнфордского университета выяснили, как происходит процесс кристаллизации таких белков.

Общество Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.

Общество В России официально ввели электронные трудовые книжки Работодатель обязан до 30 июня 2020 года письменно уведомить каждого работника об изменениях в законодательстве, а также о праве работника сделать выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой.