Экономика

News.ruNews.ruЧастным золотодобытчикам могут не расширить доступ к крупным недрам

Законопроект Минприроды о либерализации доступа частных золотодобытчиков к крупным российским недрам, не согласован в правительстве и может быть не принят. В документе предлагается повысить порог запасов, при превышении которого месторождение признаётся стратегическим, с 50 до 200 тонн.
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Свойская унция

Разработчик документа — Минприроды — предлагал повысить порог запасов, при превышении которого месторождение золота признается стратегическим, с 50 до 200 тонн. Сейчас в случае открытия месторождения стратегического уровня частной компанией правительство может забрать у нее лицензию.
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