Общество
ИзвестияЧасы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Как отмечает «Газета.ру», в течение прошлого года часы Судного дня не двигались. При этом в январе 2018-го их стрелки переместились на 30 секунд вперед, и стали показывать 23:58.
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Происшествия
Многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей в Пермском крае
Муж, узнав о случившемся, приехал с работы домой. Еще двое детей двух и восьми лет сейчас находятся с отцом.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Космос
Названы сроки создания парашютной системы для корабля «Орел»
«Продолжаются работы по разработке парашютной системы для перспективного космического корабля «Орел» в рамках ранее заключенного государственного контракта со сроком завершения в 2023 году», – передает ТАСС слова Рожкова.
Общество
В России придумали парашют для спасения из небоскребов
Футбол
«Манчестер Сити» могут исключить из Лиги чемпионов за новые махинации
«Манчестер Сити» может быть исключён из Лиги чемпионов за новые нарушения финансового фэйр-плэй.
Шоу-бизнес
Звездная бабушка Мария Шукшина показала, как нянчится с внуком
Фрейя Зильбер попросила, чтобы Марк пожил некоторое время у Шукшиной и Касаткина. Сейчас актриса рядом с внуком, от которого в восторге.
Игры
Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад
Политика
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
Армия и оружие
У США появился «летающий авианосец»
Военно-транспортный самолет C-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотников X-61A, создаваемых в рамках программы Gremlins («Гремлины»), фактически является «летающим авианосцем», пишет Popular Mechanics.
Происшествия
В Алтайском крае бывший судья получил срок за посредничество во взятке
Бывший судья Арбитражного суда в Алтайском крае признан виновным в посредничестве во взяточничестве на 800 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет РФ.
Футбол
«Интер» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере Эриксена
Технологии
В мессенджер WhatsApp добавлена популярная темная тема
По данным сетевого источника, в WhatsApp добавлена любимая многими темная тема.
Политика
Сорос обвинил Facebook в сговоре с Трампом
Известный финансист Джордж Сорос считает, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с главой американского государства Дональдом Трампом для того, чтобы обеспечить ему победу на предстоящих президентских выборах.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Политика
Украина отдала свою железную дорогу в управление Германии
Основной железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn и украинское государственное предприятие, с 2018 года акционерное общество, «Укрзализныця» подписали 22 января «Меморандум о взаимопонимании», заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 23 января, выступая на украинском завтраке в Давосе.
Общество
Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов
На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти Караченцова в «Ленкоме»
Недавно стало известно, что Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию РФ могут перенести на будни
Сегодня в ходе пленарного заседания Госдума одобрила в первом чтении проект закона о поправках в главный документ страны, предложенный главой государства.
Политика
Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран
Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Политика
Елизавета II подписала закон о Brexit
Подпись под законом о выходе Великобритании из состава Европейского союза поставила 23 января британская королева Елизавета II.
Происшествия
В Чите проверяют данные о живущей в заброшенном доме семье погорельцев
Правоохранительные органы в Забайкалье проверяют информацию о том, что в Чите обнаружили в заброшенном доме семью погорельцев – отца с четырьмя детьми.
Экономика
Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
Футбол
Андрей Талалаев оставил пост главного тренера «Химок»
Футбольный клуб «Химки» покинул главный тренер команды Андрей Талалаев.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Общество
Россиянам в аэропортах курортов Египта выделят отдельные выходы на посадку
Для российских путешественников в египетских аэропортах при курортах могут предусмотреть особый уровень безопасности.
Финансы
Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ
Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
Происшествия
Аэробус совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург — Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета в связи со срабатыванием датчика неисправности шасси.
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».