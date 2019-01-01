Как отмечает «Газета.ру», в течение прошлого года часы Судного дня не двигались. При этом в январе 2018-го их стрелки переместились на 30 секунд вперед, и стали показывать 23:58.

Космос Названы сроки создания парашютной системы для корабля «Орел» «Продолжаются работы по разработке парашютной системы для перспективного космического корабля «Орел» в рамках ранее заключенного государственного контракта со сроком завершения в 2023 году», – передает ТАСС слова Рожкова.

Политика Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

Армия и оружие У США появился «летающий авианосец» Военно-транспортный самолет C-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотников X-61A, создаваемых в рамках программы Gremlins («Гремлины»), фактически является «летающим авианосцем», пишет Popular Mechanics.

Политика Сорос обвинил Facebook в сговоре с Трампом Известный финансист Джордж Сорос считает, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с главой американского государства Дональдом Трампом для того, чтобы обеспечить ему победу на предстоящих президентских выборах.

Экономика Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.

Политика Украина отдала свою железную дорогу в управление Германии Основной железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn и украинское государственное предприятие, с 2018 года акционерное общество, «Укрзализныця» подписали 22 января «Меморандум о взаимопонимании», заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 23 января, выступая на украинском завтраке в Давосе.

Общество Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

Политика Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Политика Елизавета II подписала закон о Brexit Подпись под законом о выходе Великобритании из состава Европейского союза поставила 23 января британская королева Елизавета II.

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.