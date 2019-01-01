Общество

ИзвестияИзвестияЧасы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Как отмечает «Газета.ру», в течение прошлого года часы Судного дня не двигались. При этом в январе 2018-го их стрелки переместились на 30 секунд вперед, и стали показывать 23:58.
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Объяснены причины перевода часов Судного дня

Lenta.ru00:23

Часы Судного дня перевели на 20 секунд ближе к полуночи

Газета.Ruвчера в 16:17

Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до ядерной полуночи

Российская газетавчера в 11:29

Эксперт прокомментировал перевод стрелок часов Судного дня

RT на русскомвчера в 14:17

Стрелку часов Судного дня перевели ближе к концу света

РБКвчера в 11:29

«Ситуация ухудшилась»: эксперт оценил перевод часов Судного дня

РИА Новостивчера в 16:15

Почему Часы Судного дня перевели рекордно близко к полуночи?

ТАССвчера в 11:15
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Происшествия

Многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей в Пермском крае

Муж, узнав о случившемся, приехал с работы домой. Еще двое детей двух и восьми лет сейчас находятся с отцом.
Магсити74 вчера в 08:15
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере

Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
REGNUM вчера в 19:07
Космос

Названы сроки создания парашютной системы для корабля «Орел»

«Продолжаются работы по разработке парашютной системы для перспективного космического корабля «Орел» в рамках ранее заключенного государственного контракта со сроком завершения в 2023 году», – передает ТАСС слова Рожкова.
Взгляд.ру 00:47
Общество

В России придумали парашют для спасения из небоскребов

АБН вчера в 09:20
Футбол

«Манчестер Сити» могут исключить из Лиги чемпионов за новые махинации

«Манчестер Сити» может быть исключён из Лиги чемпионов за новые нарушения финансового фэйр-плэй.
Metaratings вчера в 09:33
Шоу-бизнес

Звездная бабушка Мария Шукшина показала, как нянчится с внуком

Фрейя Зильбер попросила, чтобы Марк пожил некоторое время у Шукшиной и Касаткина. Сейчас актриса рядом с внуком, от которого в восторге.
Актуальные Новости вчера в 10:14
Игры

Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад

CyberSport.ru 21 января в 11:00
Политика

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК вчера в 08:05
Армия и оружие

У США появился «летающий авианосец»

Военно-транспортный самолет C-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотников X-61A, создаваемых в рамках программы Gremlins («Гремлины»), фактически является «летающим авианосцем», пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 16:14
Происшествия

В Алтайском крае бывший судья получил срок за посредничество во взятке

Бывший судья Арбитражного суда в Алтайском крае признан виновным в посредничестве во взяточничестве на 800 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет РФ.
РИА Новости 00:47
Футбол

«Интер» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере Эриксена

Все про Спорт ру вчера в 23:42
Технологии

В мессенджер WhatsApp добавлена популярная темная тема

По данным сетевого источника, в WhatsApp добавлена любимая многими темная тема.
Anonsens 22 января в 04:02
Политика

Сорос обвинил Facebook в сговоре с Трампом

Известный финансист Джордж Сорос считает, что социальная сеть Facebook могла вступить в сговор с главой американского государства Дональдом Трампом для того, чтобы обеспечить ему победу на предстоящих президентских выборах.
Московский Комсомолец вчера в 21:59
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru вчера в 23:34
Политика

Украина отдала свою железную дорогу в управление Германии

Основной железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn и украинское государственное предприятие, с 2018 года акционерное общество, «Укрзализныця» подписали 22 января «Меморандум о взаимопонимании», заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 23 января, выступая на украинском завтраке в Давосе.
Красная весна вчера в 03:35
Общество

Минкомсвязь составила первый список бесплатных интернет-сервисов

На минувшей неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", подразумевающий обеспечение по всей стране бесплатного доступа к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
РИА Новости вчера в 20:18
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти Караченцова в «Ленкоме»

Недавно стало известно, что Алла Пугачева отказалась посетить вечер памяти.
Дни24 вчера в 10:42
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию РФ могут перенести на будни

Сегодня в ходе пленарного заседания Госдума одобрила в первом чтении проект закона о поправках в главный документ страны, предложенный главой государства.
Гражданские силы.ру вчера в 15:04
Политика

Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран

Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Lenta.ru вчера в 15:11
Экономика

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании

Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Ведомости вчера в 20:03
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru вчера в 11:18
Политика

Елизавета II подписала закон о Brexit

Подпись под законом о выходе Великобритании из состава Европейского союза поставила 23 января британская королева Елизавета II.
REGNUM вчера в 10:14
Происшествия

В Чите проверяют данные о живущей в заброшенном доме семье погорельцев

Правоохранительные органы в Забайкалье проверяют информацию о том, что в Чите обнаружили в заброшенном доме семью погорельцев – отца с четырьмя детьми.
РИА Новости вчера в 23:22
Экономика

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
RT на русском вчера в 04:43
Футбол

Андрей Талалаев оставил пост главного тренера «Химок»

Футбольный клуб «Химки» покинул главный тренер команды Андрей Талалаев.
Inc-news.ru вчера в 10:38
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия 22 января в 16:52
Общество

Россиянам в аэропортах курортов Египта выделят отдельные выходы на посадку

Для российских путешественников в египетских аэропортах при курортах могут предусмотреть особый уровень безопасности.
Lenta.ru вчера в 23:06
Финансы

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
REGNUM вчера в 17:16
Происшествия

Аэробус совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург — Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета в связи со срабатыванием датчика неисправности шасси.
BFM.ru вчера в 23:56
Политика

Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию

Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Ведомости вчера в 18:19
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