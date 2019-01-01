Общество
ИзвестияЧасы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Как отмечает «Газета.ру», в течение прошлого года часы Судного дня не двигались. При этом в январе 2018-го их стрелки переместились на 30 секунд вперед, и стали показывать 23:58.
Читать в источнике
Оценить613
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
Наука
Британцы случайно открыли универсальные Т-лимфоциты для борьбы с раком
Исследователи из Кардиффского университета обнаружили новый тип неклассических Т-лимфоцитов, рецепторы которых распознают комплексы молекул, характерные практически для всех раковых клеток, но не характерные для здоровых клеток млекопитающих и тех бактерий, которые пытаются их поразить.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Общество
Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Политика
Путин назвал Холокост позорной страницей истории
Президент России Владимир Путин назвал Холокост одной из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории, однако память об этом явлении нужно сохранить без купюр.
Фигурное катание
Алиев выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию
Дмитрий Алиев стал новым чемпионом Европы после семилетнего правления Хавьера Фернандеса и принёс России первое золото в мужском одиночном катании после Евгения Плющенко.
Общество
В граничащей с Россией провинции КНР сообщили о смерти от коронавируса
Власти граничащей с Россией китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян утром в пятницу сообщили о первом летальном исходе в результате заражения новым типом коронавируса, следует из заявления комитета провинции по вопросам здравоохранения.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более миллиона долларов в зарубежном прокате
Более миллиона долларов собрала в международном прокате российская кинокомедия "Холоп" от режиссёра Клима Шипенко.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Спорт
Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести
Отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода ушел в горы в северном Квебеке (Канада) и исчез. Об этом информирует портал lejsl.com.
Происшествия
Житель Башкирии покончил с собой после изнасилования 4-летней дочери
По данным следствия, мужчина посягнул на половую неприкосновенность собственной 4-летней дочери, а затем покончил с собой в сарае.
Шоу-бизнес
Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына
Отец телеведущего Ивана Урганта Андрей Ургант в интервью газете "Собеседник" напомнил о призывах убить его сына несколько лет назад.
Футбол
Игнашевич поставил подножку Алдонину во время прохождения через коридор
Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич стоял почти в конце колонны.
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Происшествия
В Каменске-Уральском произошел взрыв газа в жилом доме
Происшествия
Обвиняемого по делу о гибели людей в «Карамели» оставили на свободе
Свердловский суд Перми оставил на свободе обвиняемого по делу о гибели людей в мини-отеле «Карамель» сотрудника отделения надзорной и профилактической деятельности управления МЧС России по Пермскому краю Разифа Исмакаева.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
Армия и оружие
На видео попал полет российских вертолетов над американским блок-постом в Сирии
Видео с полетом российского вертолет Ми-28Н над блок-постом США выложили в сеть.
Здоровье
Почему так много жалоб на наших врачей и когда их заменят мигранты? Отвечает ректор главного медвуза на Урале
Каждый год Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) выпускает до тысячи врачей разных специальностей — от фармацевтов и стоматологов до кардиологов и хирургов.
Политика
Начался сбор подписей под манифестом против поправок в Конституцию
Группа активистов, журналистов, депутатов и политологов начала сбор подписей под «Манифестом граждан против конституционного переворота».
Политика
Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Футбол
Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом»
Бывший хавбек красно-белых Джано Ананидзе подписал контракт с «Анортосисом». Финансовые условия сделки пока не сообщаются.
Происшествия
В Подмосковье горят торговые ряды
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл румынский клуб
Соперником туляков стал румынский клуб "Сепси". Встреча завершилась победой тульского "Арсенала" с минимальным счетом.
Общество
Россиянин Бурков признал вину на суде в США
Наука
Открыт новый механизм управления экспрессией генов
Ученые уже давно выяснили, как обычно происходит экспрессия генов: на матрице ДНК синтезируется РНК, которая затем может выполнять различные функции в зависимости от своего вида.
Общество
Следствие в Париже допрашивает Винника против его воли
В Париже следствие допрашивает россиянина Александра Винника, несмотря на его состояние после 35-дневной голодовки.