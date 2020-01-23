Общество

ИзвестияИзвестияЧасы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Как отмечает «Газета.ру», в течение прошлого года часы Судного дня не двигались. При этом в январе 2018-го их стрелки переместились на 30 секунд вперед, и стали показывать 23:58.
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Часы Судного дня перевели на 20 секунд ближе к полуночи

Газета.Ru16:17

«Ситуация ухудшилась»: эксперт оценил перевод часов Судного дня

РИА Новости16:15

Почему Часы Судного дня перевели рекордно близко к полуночи?

ТАСС11:15

Стрелки «Часов Судного дня» передвинуты на 20 секунд вперед к «ядерной полуночи»

Интерфакс11:59

Стрелку часов Судного дня перевели ближе к концу света

РБК11:29

Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до ядерной полуночи

Российская газета11:29

Эксперт прокомментировал перевод стрелок часов Судного дня

RT на русском14:17
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В США появится "летающий авианосец". так эксперты назвали военно-транспортный самолет С-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотных аппаратов Ч-61А, создаваемых в рамках программы Gremlins.
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