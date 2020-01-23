Как отмечает «Газета.ру», в течение прошлого года часы Судного дня не двигались. При этом в январе 2018-го их стрелки переместились на 30 секунд вперед, и стали показывать 23:58.

Шоу-бизнес Внезапно умер сын Раисы Рязановой У Раисы Ивановны случилась трагедия — не стало ее единственного сына Данилы Перова. Смерть наступила в результате оторвавшегося тромба.

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Политика Трамп хочет огласить план ближневосточного урегулирования до 28 января Президент Дональд Трамп намерен огласить план ближневосточного урегулирования до намеченной на 28 явнаря встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. об этом сам американский лидер заявил во время встречи с журналистами.