с чего всё началось

Как отмечает «Газета.ру», в течение прошлого года часы Судного дня не двигались. При этом в январе 2018-го их стрелки переместились на 30 секунд вперед, и стали показывать 23:58.

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Политика США заявили о праве обложить пошлинами европейские автомобили У США есть право ввести пошлины в отношении импортируемых из Европы автомобилей, заявил министр торговли страны Уилбур Росс.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.

Политика Александровское подворье в Иерусалиме перейдет в собственность РПЦ По словам министра абсорбции и стратегического планирования Израиля Зеэва Элькина, через 60 дней Александровское подворье в Иерусалиме может быть передано в собственность российской стороне.

Космос Астрономы создали первую карту окрестностей чёрной дыры Рентгеновские лучи начинают отражаться от искривлённой области, а исследователи ловят этот сигнал для восстановления геометрии пространства-времени вокруг сверхмассивной чёрной дыры.

Политика Мишустин назначил нескольких замминистров Ранее сообщалось, что господин Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко врио главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Максима Топилина — председателем правления ПФР.

Общество В Steam началась распродажа «Лунного нового года» В Steam началась распродажа в честь Китайского нового года, в рамках которой можно сэкономить на различных играх, а также получить четыре подарка от «Императора» — виртуальные жетоны.

Общество У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.

Футбол «Интер» арендовал полузащитника «Челси» Мозеса Нигерийский полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес перешёл в миланский «Интер», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Происшествия В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.

Здоровье В Минздраве предложили выдавать направления на анализы дистанционно Бойко отметила, что возможность предоставления дистанционных медицинских услуг будет обсуждаться по мере того, как будет развиваться данная отрасль здравоохранения.

Общество Второй китайский город изолировали из-за коронавируса В китайском городе Хуанган с предстоящей пятницы временно приостанавливают работу общественного транспорта, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении из-за распространения нового заболевания — 2019-nCoV.