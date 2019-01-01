Общество

ИзвестияИзвестияЧасы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Как отмечает «Газета.ру», в течение прошлого года часы Судного дня не двигались. При этом в январе 2018-го их стрелки переместились на 30 секунд вперед, и стали показывать 23:58.
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с чего всё началось
Журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» сдвинул стрелку Часов Судного дня на 20 секунд ближе к «концу света», теперь часы показывают 23:58:20, сообщается
 на сайте проекта.
Дождь11:33

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Пушков прокомментировал перевод часов Судного дня на 20 секунд вперед

РИА Новости15:30

Эксперт прокомментировал перевод стрелок часов Судного дня

RT на русском14:17

Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до ядерной полуночи

Российская газета11:29

Стрелку часов Судного дня перевели вперед

Газета.Ru11:35

Стрелку часов Судного дня перевели ближе к концу света

РБК11:29

Стрелки «Часов Судного дня» передвинуты на 20 секунд вперед к «ядерной полуночи»

Интерфакс11:59

Почему Часы Судного дня перевели рекордно близко к полуночи?

ТАСС11:15
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