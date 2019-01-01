Общество
ИзвестияЧасы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Как отмечает «Газета.ру», в течение прошлого года часы Судного дня не двигались. При этом в январе 2018-го их стрелки переместились на 30 секунд вперед, и стали показывать 23:58.
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с чего всё началось
Журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» сдвинул стрелку Часов Судного дня на 20 секунд ближе к «концу света», теперь часы показывают 23:58:20, сообщается на сайте проекта.Дождь11:33
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Футбол
Слуцкий объяснил переход в «Рубин» и слова, что после ЦСКА не видит себе места в России
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Политика
США расширили список санкций против Ирана
Министерство финансов США дополнило список санкций против Ирана.
Технологии
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Политика
США заявили о праве обложить пошлинами европейские автомобили
У США есть право ввести пошлины в отношении импортируемых из Европы автомобилей, заявил министр торговли страны Уилбур Росс.
Шоу-бизнес
Фрейя Зильбер, отдавшая сына Марии Шукшиной, хочет забрать его обратно
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Общество
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Лавров заплакал на церемонии в Израиле
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В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
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Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
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Наука
Источником нового коронавируса в Китае могли стать змеи
Политика
Александровское подворье в Иерусалиме перейдет в собственность РПЦ
По словам министра абсорбции и стратегического планирования Израиля Зеэва Элькина, через 60 дней Александровское подворье в Иерусалиме может быть передано в собственность российской стороне.
Кино
Disney показал трейлер финального сезона «Звёздных войн: Войны клонов»
Disney показал трейлер к финальному сезону мультсериала «Войны клонов», который начнёт выходить на стриминг-сервисе Disney+ не 17 февраля, как утверждалось ранее, а 21 числа.
Космос
Астрономы создали первую карту окрестностей чёрной дыры
Рентгеновские лучи начинают отражаться от искривлённой области, а исследователи ловят этот сигнал для восстановления геометрии пространства-времени вокруг сверхмассивной чёрной дыры.
Политика
Мишустин назначил нескольких замминистров
Ранее сообщалось, что господин Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко врио главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Максима Топилина — председателем правления ПФР.
Политика
Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза
Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Политика
Турция предложила включить С-400 в оборонную систему НАТО
Турция заявила о готовности включить приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" в оборонную систему НАТО.
Общество
В Steam началась распродажа «Лунного нового года»
В Steam началась распродажа в честь Китайского нового года, в рамках которой можно сэкономить на различных играх, а также получить четыре подарка от «Императора» — виртуальные жетоны.
Гаджеты
Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны
Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
Футбол
Отчим и агент Кокорина опроверг аренду игрока в «Сочи»
Ранее стало известно, что нападающий будет выступать в "Сочи" на правах аренды. Позже эту информацию подтвердила пресс-служба "Зенита".
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
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«Интер» арендовал полузащитника «Челси» Мозеса
Нигерийский полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес перешёл в миланский «Интер», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Происшествия
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
Здоровье
В Минздраве предложили выдавать направления на анализы дистанционно
Бойко отметила, что возможность предоставления дистанционных медицинских услуг будет обсуждаться по мере того, как будет развиваться данная отрасль здравоохранения.
Общество
Второй китайский город изолировали из-за коронавируса
В китайском городе Хуанган с предстоящей пятницы временно приостанавливают работу общественного транспорта, а также железнодорожное сообщение в выездном направлении из-за распространения нового заболевания — 2019-nCoV.
Недвижимость
Подсчитано, сколько сэкономят семьи на ипотеке после послания Путина
Возможная экономия для семей при выплатах по ипотеке может составить более 2 миллионов рублей при реализации послания президента России Владимира Путина, 23 января подсчитали специалисты аналитического центра «Дом.РФ».
Кино
Marvel начала работу над сиквелом «Капитана Марвел»
Общество
ВОЗ решила не объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового коронавируса в китайском городе Ухане.