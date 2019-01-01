Общество
ИзвестияЧасы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Как отмечает «Газета.ру», в течение прошлого года часы Судного дня не двигались. При этом в январе 2018-го их стрелки переместились на 30 секунд вперед, и стали показывать 23:58.
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Происшествия
В Севастополе семь студентов попали в больницу с возможным отравлением
Возможное отравление продуктами стало причиной госпитализации семи студентов Севастопольского госуниверситета, сообщили РИА Новости в четверг в экстренных службах региона.
Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Экономика
«Новатэк» не конкурирует с «Газпромом»
Что касается самого проекта «Артктик СПГ 2», «Новатэк», по словам Михельсона, ведет переговоры о привлечении внешнего финансирования в размере $9-11 млрд.
Политика
Путин назвал Холокост самой позорной страницей в истории человечества
Президент России Владимир Путин считает, что Холокост - одна из самых черных и позорных страниц в истории человечества.
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Гаджеты
Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны
Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
Здоровье
Прибывшую из КНР жительницу Белоруссии исследуют для исключения вируса
Жительнице Белоруссии, прибывшей из Китая, где был обнаружен новый тип коронавируса, поставили диагноз "грипп".
Хоккей
СКА и «Барыс» назвали составы на матч КХЛ в Питере
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала концепцию проекта постановления по предустановке российского софта на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Музыка
Афроукраинки захотели отправиться на «Евровидение-2020»
Страна.ua Сразу 16 украинских артистов поборются за право отправиться на песенный конкурс "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме.
Спорт
Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону
Экономика
На Украине проблемы с пенсиями - требуют «европейских» справок
От пенсионеров требуют справки из банка с номером счета по IBAN - европейского формата банковских счетов, на который перешла Украина.
Происшествия
Троих россиян обвинили в попытке отравления граждан Болгарии
Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в покушении на убийство трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением ими в 2015 году болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника компании Гебрева.
Происшествия
В Португалии найден мертвым сотрудник подозреваемого в отмывании денег банка
Директор отдела по работе с VIP-клиентами португальского банка Eurobic Нуна Рибейра да Кунья найден мертвым в своем доме в Лиссабоне, сообщило 23 января португальское новостное агентство Lusa.
Происшествия
Устроивший стрельбу в гостинице «Эребуни» в Ереване сдался полиции
Вооруженный мужчина, открывший в четверг стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана, сдался полиции.
Игры
Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад
Общество
AP: власти США ужесточат правила выдачи виз беременным женщинам
Администрация президента США Дональда Трампа намерена с 24 января ввести новые правила выдачи виз беременным женщинам.
Шоу-бизнес
Брэд Питт ответил на слухи о романе с Дженнифер Энистон
Американский актер Брэд Питт прокомментировал слухи о своем примирении с актрисой Дженнифер Энистон, с которой он ранее состоял в браке.
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
Гаджеты
Samsung в РФ начала продажу красного смартфона Samsung Galaxy A51
На прошлой неделе, Galaxy A51 начали предлагать в двух цветах — черном и белом, причем на рынок сразу вышли две модификации — 4/64 ГБ памяти за 19 990 рублей и 6/128 ГБ за 22 990 рублей.
Армия и оружие
National Interest сравнил подводные силы России и США
Как отмечает автор материала Дэвид Акс, в ближйшее время подводные силы РФ могут сократиться.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Экономика
«Победа» допустила возможность роста цен на внутренние рейсы
Авиационный лоукостер «Победа» не исключает варианта с повышением цен на внутренние направления.
Авто
Skoda показала новый кроссовер на видео
Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.