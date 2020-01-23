Общество

ТАССТАССЧасы Судного дня теперь показывают 100 секунд до «ядерной полуночи»

Часы Судного дня переведены на 20 секунд вперед и теперь показывают 23:58:20 до наступления "ядерной полуночи". Об этом заявила в четверг на пресс-конференции президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон.
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с чего всё началось
Журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» сдвинул стрелку Часов Судного дня на 20 секунд ближе к «концу света», теперь часы показывают 23:58:20, сообщается
 на сайте проекта.
Дождь11:33

Подробнее о событии

Стрелки «Часов Судного дня» передвинуты на 20 секунд вперед к «ядерной полуночи»

Интерфакс11:59

Почему Часы Судного дня перевели рекордно близко к полуночи?

ТАСС11:15

Стрелка часов Судного дня рекордно приблизилась к полуночи

Коммерсантъ11:34

Стрелку часов Судного дня перевели ближе к концу света

РБК11:29

Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до ядерной полуночи

Российская газета11:29

На часах Судного дня оставили сто секунд до «ядерной полуночи»

РИА Новости11:05

Стрелку часов Судного дня перевели вперед

Газета.Ru11:35
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