Общество
ТАССЧасы Судного дня теперь показывают 100 секунд до «ядерной полуночи»
Часы Судного дня переведены на 20 секунд вперед и теперь показывают 23:58:20 до наступления "ядерной полуночи". Об этом заявила в четверг на пресс-конференции президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон.
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с чего всё началось
Журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» сдвинул стрелку Часов Судного дня на 20 секунд ближе к «концу света», теперь часы показывают 23:58:20, сообщается на сайте проекта.Дождь11:33
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Политика
Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
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В Подмосковье младенец впал в кому после отравления спайсом
В Клину восьмимесячный ребенок впал в кому после того, как съел запрещенную курительную смесь — спайс.
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Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
Игры
Хидео Кодзима хочет выпускать небольшие тайтлы между крупными играми
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Фигурное катание
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Роспотребнадзор дал советы, как избежать переутомления
В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как избежать переутомления. Информация опубликована на сайте ведомства.
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Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Армия и оружие
В Госдепе рассказали о причинах приостановки военных операций в Ираке
Операции Коалиции по борьбе с ИГ* в Ираке по-прежнему приостановлены, заявил журналистам на брифинге спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
Футбол
«Локомотив» уступил хорватскому «Осиеку» в товарищеском матче
Московский "Локомотив" проиграл "Осиек" в испанской Марбелье. Товарищеский матч завершился со счетом 2:0 в пользу хорватского клуба.
Политика
Королева Елизавета II подписала закон о выходе из Евросоюза
Королева Елизавета II подписала утвержденное парламентом соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Происшествия
В Китае появилась первая жертва нового коронавируса за пределами Ухани
Сегодня эксперты подтвердили, что мужчина был заражён новым типом коронавируса.
Политика
Путин рассказал о поразившем его факте о ленинградцах во время блокады
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия памятника подвигу защитников и жителей Ленинграда в годы блокады в Иерусалиме рассказал о поразившем его факте о ленинградцах, передаёт корреспондент RNS.
Политика
Израильское СМИ признало провал Зеленского в Давосе
Израильский телеканал Arutz 7 назвал провалом появление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Наука
Около Индонезии обнаружены новые виды ходячих акул
Ученые из Индонезии обнаружили в водах Индо-Австралийского архипелага 4 новых вида акул.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Общество
В США запретили «родильный туризм»
Администрация президента США приняла постановление, запрещающее «родильный туризм» — путешествие с целью дать американское гражданство ребенку, который родится на территории страны.
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.