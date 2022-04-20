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Чавушоглу заявил, что Турция не присоединится к антироссийским санкциям

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не присоединится к антироссийским санкциям Запада.
RT на русском
«Неправильно ожидать от Турции введения санкций против России, когда мы играем роль посредника. Запад понимает, почему мы не участвуем в санкциях против России», — сказал Чавушоглу.
URA.Ru
Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине.
URA.Ru
31 марта турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отказе Турции присоединяться к санкциям против России.
RT на русском

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