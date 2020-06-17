Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЧеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции

Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне согласились прекратить столкновения, которые продолжались в городе несколько дней подряд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Marianne.
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Чеченцы и арабы примирились в Дижоне

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Чеченцы устроили беспорядки во Франции. Почему они не понесли за это наказание?

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Выходцы из Магриба и Чечни договорились о перемирии после столкновений в Дижоне

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Арабы и чеченцы во Франции договорились прекратить столкновения

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Выходцы из Магриба и Чечни договорились о перемирии в Дижоне

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Кому выгодны столкновения между арабами и чеченцами во Франции

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К спокойствию в Дижоне призвал отец пострадавшего выходца из Чечни

REGNUMвчера в 02:56
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия

Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии

RT на русском вчера в 21:35
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Технологии

Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Доступ к камере позволит делать снимки в любое время суток, а к микрофону — записывать не только телефонные разговоры, но и все, что происходит рядом со смартфоном.
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
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Общество

Мишустин отменил более 450 устаревших документов РСФСР и СССР

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление об отмене более 450 устаревших актов РСФСР и СССР.
ФАН вчера в 03:08
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Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
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Здоровье

Еще один человек с коронавирусом умер в Приморье

По данным краевого оперштаба, за сутки коронавирус обнаружили сразу у 104 человек. Теперь в регионе подтверждено 3 169 случаев COVID-19.
EastRussia 16 июня в 20:41
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Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 16 июня в 07:30
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Футбол

Омский ФК «Иртыш» попал в национальную лигу

Омский футбольный клуб «Иртыш» в новом сезоне 2020/21 годов сыграет в Футбольной национальной лиге, сообщил в среду пресс-центр администрации города.
Sibnet Новости вчера в 11:10
Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
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Шоу-бизнес

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета вчера в 10:17
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Здоровье

Умер не от коронавируса: как в России считают смерти от COVID-19

Статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в России не раз становилась причиной для споров, а на прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия 16 июня в 20:11
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Общество

Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея

Lenta.ru вчера в 16:19
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Общество

Минпросвещения утвердило расписание проведения ЕГЭ

Минпросвещения России определило расписание ЕГЭ-2020.
Новое Время 31 вчера в 09:43
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Общество

Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России

Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
РИА Новости вчера в 20:19
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Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
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Здоровье

Ученые из США и Китая заявили о недолговечности антител к коронавирусу

Группа ученых из США и Китая в ходе исследования пришли к выводу, что люди могут не получить естественную защиту от коронавируса, поскольку в некоторых случаях антитела исчезают после выздоровления.
VSE42.RU вчера в 23:34
Здоровье

В Хакасии за сутки коронавирус подтверждён у более 20 пациентов

Оперштаб Хакасии сообщил, что за последние сутки в регионе коронавирусная инфекция обнаружена у 28 пациентов.
Московский Комсомолец Хакасия 16 июня в 23:16
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Общество

Шведы хотят заменить памятник Карлу XII на статую Греты Тунберг

Ревизор.ру вчера в 13:00
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Авто

В Hyundai рассказали, когда в России появится новая Hyundai Creta

Кроссовер отличается от известной в России модели более модернизированным дизайном с фарами и фонарями оригинальной формы, а также полностью новым оформлением салона с широким экраном мультимедиа.
32CARS.ru 16 июня в 12:56
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Происшествия

В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих

Автомобиль въехал в толпу протестующих в городе Портленд в американском штате Орегон, три человека пострадали, сообщает департамент полиции города.
РИА Новости вчера в 21:03
Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
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Политика

Коронавирус: последние новости 17 июня. В России уменьшается число зараженных, пандемия приведет к четырехдневной рабочей неделе

На первом месте по числу зараженных остаются США (2 141 276), на втором — Бразилия (923 189), замыкает тройку лидеров Россия (всего 552 549 заболевших, за последние сутки — 7 843), на четвертом месте Индия (354 065), на пятом — Великобритания (299 600).
URA.Ru вчера в 12:00
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Армия и оружие

Турция начала операцию против РПК на севере Ирака

RT на русском 14 июня в 18:51
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Здоровье

Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей

В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев.
Lenta.ru вчера в 21:15
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Общество

В правительстве Республики Алтай нашли коронавирус

За весь период распространения коронавируса в Республике Алтай заболели 336 человек. 15о пациентов прошли лечение и выписались.
RuNews24.ru вчера в 23:42
Политика

В Германии отреагировали на решение Трампа вывести войска

Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер отметила, что американские войска находятся там не для того, чтобы оборонять страну.
РИА Новости 16 июня в 12:01
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Шоу-бизнес

Арбенина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Певица раскритиковала Ефремова, «убившего свой мозг» и семью погибшего Сергея Захарова, «восседающую в ток-шоу».
АБН вчера в 23:29
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
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Общество

Horizon Forbidden West хотят выпустить в 2021 году

Разработчики рассчитывают выпустить сиквел в 2021 году.
Игромания.ру вчера в 14:24
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