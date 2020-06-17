Происшествия
Lenta.ruЧеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции
Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне согласились прекратить столкновения, которые продолжались в городе несколько дней подряд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Marianne.
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Чеченцы устроили беспорядки во Франции. Почему они не понесли за это наказание?
Lenta.ruвчера в 17:01
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии
RT на русском вчера в 21:35
Технологии
Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Доступ к камере позволит делать снимки в любое время суток, а к микрофону — записывать не только телефонные разговоры, но и все, что происходит рядом со смартфоном.
ПРАЙМ вчера в 19:04
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Общество
Мишустин отменил более 450 устаревших документов РСФСР и СССР
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление об отмене более 450 устаревших актов РСФСР и СССР.
ФАН вчера в 03:08
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
Здоровье
Еще один человек с коронавирусом умер в Приморье
По данным краевого оперштаба, за сутки коронавирус обнаружили сразу у 104 человек. Теперь в регионе подтверждено 3 169 случаев COVID-19.
EastRussia 16 июня в 20:41
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 16 июня в 07:30
Футбол
Омский ФК «Иртыш» попал в национальную лигу
Омский футбольный клуб «Иртыш» в новом сезоне 2020/21 годов сыграет в Футбольной национальной лиге, сообщил в среду пресс-центр администрации города.
Sibnet Новости вчера в 11:10
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище
Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета вчера в 10:17
Здоровье
Умер не от коронавируса: как в России считают смерти от COVID-19
Статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в России не раз становилась причиной для споров, а на прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия 16 июня в 20:11
Общество
Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея
Lenta.ru вчера в 16:19
Общество
Минпросвещения утвердило расписание проведения ЕГЭ
Минпросвещения России определило расписание ЕГЭ-2020.
Новое Время 31 вчера в 09:43
Общество
Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
РИА Новости вчера в 20:19
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Здоровье
Ученые из США и Китая заявили о недолговечности антител к коронавирусу
Группа ученых из США и Китая в ходе исследования пришли к выводу, что люди могут не получить естественную защиту от коронавируса, поскольку в некоторых случаях антитела исчезают после выздоровления.
VSE42.RU вчера в 23:34
Здоровье
В Хакасии за сутки коронавирус подтверждён у более 20 пациентов
Оперштаб Хакасии сообщил, что за последние сутки в регионе коронавирусная инфекция обнаружена у 28 пациентов.
Московский Комсомолец Хакасия 16 июня в 23:16
Общество
Шведы хотят заменить памятник Карлу XII на статую Греты Тунберг
Ревизор.ру вчера в 13:00
Авто
В Hyundai рассказали, когда в России появится новая Hyundai Creta
Кроссовер отличается от известной в России модели более модернизированным дизайном с фарами и фонарями оригинальной формы, а также полностью новым оформлением салона с широким экраном мультимедиа.
32CARS.ru 16 июня в 12:56
Происшествия
В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих
Автомобиль въехал в толпу протестующих в городе Портленд в американском штате Орегон, три человека пострадали, сообщает департамент полиции города.
РИА Новости вчера в 21:03
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Политика
Коронавирус: последние новости 17 июня. В России уменьшается число зараженных, пандемия приведет к четырехдневной рабочей неделе
На первом месте по числу зараженных остаются США (2 141 276), на втором — Бразилия (923 189), замыкает тройку лидеров Россия (всего 552 549 заболевших, за последние сутки — 7 843), на четвертом месте Индия (354 065), на пятом — Великобритания (299 600).
URA.Ru вчера в 12:00
Армия и оружие
Турция начала операцию против РПК на севере Ирака
RT на русском 14 июня в 18:51
Здоровье
Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей
В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев.
Lenta.ru вчера в 21:15
Общество
В правительстве Республики Алтай нашли коронавирус
За весь период распространения коронавируса в Республике Алтай заболели 336 человек. 15о пациентов прошли лечение и выписались.
RuNews24.ru вчера в 23:42
Политика
В Германии отреагировали на решение Трампа вывести войска
Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер отметила, что американские войска находятся там не для того, чтобы оборонять страну.
РИА Новости 16 июня в 12:01
Шоу-бизнес
Арбенина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Певица раскритиковала Ефремова, «убившего свой мозг» и семью погибшего Сергея Захарова, «восседающую в ток-шоу».
АБН вчера в 23:29
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
Horizon Forbidden West хотят выпустить в 2021 году
Разработчики рассчитывают выпустить сиквел в 2021 году.
Игромания.ру вчера в 14:24