Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЧеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции

Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне согласились прекратить столкновения, которые продолжались в городе несколько дней подряд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Marianne.
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Выходцы из Магриба и Чечни договорились о перемирии в Дижоне

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