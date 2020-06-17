Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне согласились прекратить столкновения, которые продолжались в городе несколько дней подряд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Marianne.

Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции

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