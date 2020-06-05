Происшествия
Lenta.ruЧеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания. Об этом изданию «Подъем» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
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Разобрался сам: ялтинский чиновник, избитый хулиганами, не обратился в полицию
Московский Комсомолец01:50
Мэр Ялты взял инцидент с избиением своего помощника под личный контроль
Аргументы неделi. Крымвчера в 07:59
Конфликт исчерпан: в администрации Ялты прояснили нападение на помощника главы
Вести Крымвчера в 05:57
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Религия
День Святой Троицы. История и традиции праздника
Отмечается Троица всегда в 50-й день после Пасхи в память сошествия Святого Духа на апостолов.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 23:18
Общество
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Космос
В Роскосмосе оценили опасность от приближающегося к Земле астероида
Низкую опасность представляет для Земли приближающийся к ней астероид, 5 июня сообщила пресс-служба Роскосмоса.
ИА Красная Весна 05 июня в 10:01
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
Коронавирус выявлен у 14 человек в Республике Крым
Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 438 случаев COVID-19, с выздоровлением из больниц выписаны 313 пациентов, 14 человек скончались.
Новый Севастополь 03:07
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
Футбол
Селюк: «Зенит» хотел обменять Аршавина в «Барселону» на Месси
Агент отметил, в тот момент Аршавин был символом России и «Зенита», и Миллер очень красиво ответил «Барселоне», попросив взамен Месси.
Нева Спорт вчера в 07:35
Общество
В Калининградской области начнут работать библиотеки и бани
Региональные власти Калининградской области с 7 июня отменят ограничение на работу бань, душевых, фитнес-центров и библиотек, 6 июня сообщает пресс-служба правительства области.
ИА Красная Весна вчера в 14:17
Происшествия
На Кубани скончались 43 человека с диагнозом COVID-19
Как сообщало ИА REGNUM, всего с 12 марта по 7 июня на территории Краснодарского края положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4 тыс. 399 человек, 3 тыс. 289 пациентов уже выписаны с выздоровлением, 43 человека скончались.
REGNUM 04:32
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Волочкова, Боня и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером оказалась главная балерина страны Анастасия Волочкова. У неё обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
Paparazzi.ru 05 июня в 08:14
Общество
В Самарской области еще 104 человека заболели коронавирусом
В Самарской области на 6 июня зарегистрировали еще 104 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
АиФ Самара вчера в 04:44
Шоу-бизнес
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Здоровье
В России вакцинация от гриппа начнется в августе
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Кирилл Андреев вспомнил роман с Жанной Фриске
По словам певца, звезда хотела семью, ведь они с Андреевым были молоды, страстны и влюблены.
Uznayvse.ru 04 июня в 11:55
Единоборства
Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора
Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, что он думает о заявлении Конора МакГрегора, который совершенно неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца.
FightTime.ru 02:51
Политика
Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти
Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия вчера в 16:28
Происшествия
Новорождённого ребёнка нашли в мусорном баке в Якутске
Мать выбросила новорождённого ребёнка в мусорный бак в Якутске; врачи борются за жизнь младенца.
Сиб.фм 01:50
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 05 июня в 02:52
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
Экономика
Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
РБК 05 июня в 13:27
Общество
В России выявили 8 984 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 984 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Моя Москва.онлайн 03:43
Общество
В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок.
ВашГород.ру вчера в 23:07
Авто
Как сделать так, чтобы глушитель автомобиля не ржавел
В Сети можно найти много инструкций, где владельцы сверлят дыры в задней банке глушителя прямо в гаражах, не снимая элементы выпуска с машины.
Российская газета вчера в 13:00
Политика
Оставить Крым без воды: на Украине предложили взорвать свою же ГЭС
Украинский радикал Дмитрий Корчинский предложил на своей странице в Facebook уничтожить Каховское водохранилище, чтобы Крым уже точно нельзя было обеспечить водой с территории Украины.
Утро.ru 05 июня в 11:23
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55
Общество
Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе
Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны.
Lenta.ru вчера в 19:02
Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуски
Цифровые пропуски, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13