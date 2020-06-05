Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЧеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания. Об этом изданию «Подъем» рассказал источник, знакомый с ситуацией.
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Мэр Ялты взял инцидент с избиением своего помощника под личный контроль

Аргументы неделi. Крым07:59

В Ялте уроженцы Чечни избили помощника главы администрации железной трубой

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Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

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Напавшие на помощника главы Ялты чеченцы объявили себя потерпевшими

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Дикие подробности избиения чиновника в Ялте: местные рассказали о беспределе

Московский Комсомолец08:20

Хулиганы из Чечни избили ялтинского чиновника

Крым 2406:19
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Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
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Гаджеты

Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone

Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12.
Деловое.ТВ вчера в 05:12
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Политика

Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов

Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM вчера в 03:32
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском 14:27
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Космос

«Роскосмос» назвал неопасным приближающийся к Земле астероид

РБК вчера в 15:01
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Происшествия

В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских

Двадцать три полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими против расового неравенства, прошедших в Лондоне за последние несколько дней.
ТАСС 19:14
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Шоу-бизнес

Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей

Со стоимостью автомобиля сравнили дизайнерскую маску, в которой появилась в Сети Наташа Королева.
ИнфоСМИ 11:58
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Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова станцевала под дождем с повзрослевшей дочерью

Известная российская балерина Анастасия Волочкова станцевала со своей дочерью Ариадной под проливным дождем.
Актуальные Новости 03:56
Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
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Авто

JAC раскрыл комплектацию электрокара JAC iEV7S для России

Китайская компания JAC выведет на российский рынок новый электрический хэтчбек JAC iEV7S в августе 2020 года.
Автоновости дня 04 июня в 05:39
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Культура

В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата

Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor 06:32
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Политика

Трамп заявил, что в Вашингтоне протестуют меньше человек, чем ожидалось

Президент США Дональд Трамп заявил, что число протестующих в субботу в Вашингтоне оказалось меньше, чем предполагалось ранее, благодаря работе американской национальной гвардии, Секретной службы и столичной полиции.
ТАСС 22:24
Политика

Порошенко подал в суд на генпрокурора Украины

Экс-президент Украины Пётр Порошенко подал в суд на Ирину Венедиктову, возглавляющую Генеральную прокуратуру страны.
News.ru 09:26
Армия и оружие

В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет

Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника.
Военное дело вчера в 01:21
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Общество

В столице Казахстана и в Алма-Ате начались задержания митингующих

ИА Красная Весна 04:54
Энергетика

Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти

Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+.
Lenta.ru 21:37
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Игры

В Steam появились игры издательства Electronic Arts

Vprognoze.ru 04 июня в 21:45
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Происшествия

Жители Норильска выступили против ареста начальника цеха ТЭЦ-3, где произошел разлив топлива

Вячеслав Старостин стал фигурантом одного из уголовных дел, которое возбудили после аварии.
Эхо Москвы 04:32
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Общество

В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
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Политика

В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»

В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:45
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Общество

Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
Газета.Ru 19:52
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Авто

Компания Renault объявила о скидках на свои модели в июне

Тарантас Ньюс вчера в 03:00
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Армия и оружие

Во Львове прибывший на модернизацию МиГ-29 разворовали на запчасти

Неизвестные похитили более 20 узлов и агрегатов истребителя МиГ-29, который ранее прибыл на модернизацию на Львовский государственный авиационный ремонтный завод.
Известия 16:28
1
Политика

Ростуризм перевели в прямое подчинение правительству

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе Ростуризма в прямое подчинение правительству РФ.
Travel Russian News 06:28
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Футбол

В ЦСКА может вернуться Вагнер Лав

Евро-футбол.ру вчера в 15:37
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
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Общество

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 20:48
Политика

Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия 17:24
907
Общество

В Портленде запретили применять слезоточивый газ без необходимости

Мэр американского города Портленд, штат Орегон, Тед Уиллер призвал полицейских использовать слезоточивый газ только в случаях крайней необходимости.
РИА Новости 21:36
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