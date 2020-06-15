Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЧеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. По сообщениям местных СМИ, 15 июня более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона для свершения мести.
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Во Франции вооруженные столкновения между чеченцами и арабами грозят спровоцировать новый политический кризис

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Во Франции расследуют беспорядки с участием чеченцев

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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
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Происшествия

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Общество

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Политика

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"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
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Энергетика

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Транспорт

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Власти Москвы планируют провести эксперимент по снижению стоимости проезда в метро.
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Политика

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Политика

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Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
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Происшествия

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РИА Новости вчера в 09:17
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Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
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Дважды завоевывавший золотые медали на Олимпийских играх Евгений Плющенко получил статус тренера национальной сборной по фигурному катанию.
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В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей.
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Армия и оружие

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Происшествия

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Происшествия

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Общество

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Происшествия

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Сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения при стрельбе на Ленинском проспекте, представят к государственным наградам.
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