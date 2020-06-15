Происшествия
Lenta.ruЧеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. По сообщениям местных СМИ, 15 июня более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона для свершения мести.
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«Избили одного из наших»: как начались дижонские беспорядки с участием чеченцев
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