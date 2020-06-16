Происшествия
Lenta.ruЧеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. По сообщениям местных СМИ, 15 июня более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона для свершения мести.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
«Избили одного из наших»: как начались дижонские беспорядки с участием чеченцев
Московский Комсомолец12:19
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Общество
Мурашко предположил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
Говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия 12:27
Авто
Новый Citroen C4 показался на видео
Новая версия хэтчбека Citroen C4 получит 136-сильный электромотор и запас хода до 340 км. официальный дебют модели назначен на 30 июня.
SpeedMe 07:14
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Религия
Бывший духовник Поклонской захватил Среднеуральский женский монастырь
Представители суда выразили надежду на то, что схиигумен одумается и покается. Следующее заседание суда пройдёт 26 июня.
REGNUM 12:41
Здоровье
Кардиолог Юрий Конев: «Хороший врач лечит человека, а не орган»
Ранее кардиолог перечислил способы корректировки пульса в домашних условиях.
Pravda.Ru 09:35
Армия и оружие
Военная техника заняла предпраздничный рубеж: Парады Победы пройдут в 28 городах
Вести.Ru 12:00
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
РИА Новости вчера в 14:47
Происшествия
Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия 04:48
Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
Происшествия
Дело возбудили после перестрелки на Ленинском проспекте в Москве
По факту стрельбы на западе Москвы возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области Юлия Иванова.
РИАМО вчера в 10:30
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
Происшествия
В Ленобласти в реке нашли тело мужчины с женской грудью
В Ленобласти в реке Мга правоохранители обнаружили тело мужчины с грудными имплантатами.
Актуальные Новости 07:33
Общество
Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
Армия и оружие
В Сети оказался план вторжения Турции в Грецию и Армению
На просторах Сети оказался план Турции, предполагающий вторжение на территорию Греции и Армении.
Актуальные Новости 12:09
Армия и оружие
На границе с Китаем погибли трое военных Индии
Российская газета 07:11
Политика
Лавров: В ЕС пообещали защищать права всех нацменьшинств на Украине
ЕС не будет выборочно подходить к защите прав национальных меньшинств на Украине, заявил 16 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, прошедшей в режиме онлайн, по итогам телефонных переговоров с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
ИА Красная Весна 11:52
Армия и оружие
США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело вчера в 00:02
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
Происшествия
На похоронах сатирика Трушкина произошла кража
Во время похорон сатирика Анатолия Трушкина у одного из присутствующих украли крупную сумму денег, заявил сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин.
Взгляд.ру 08:19
Здоровье
689 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье
689 новых случаев коронавируса выявлено в Московской области.
Evo-rus.com вчера в 07:11
Политика
«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину
"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
РИА Новости 09:13
Общество
Дипломаты РФ во Франции выясняют ситуацию с беспорядками в Дижоне
Сотрудники посольства России в Париже разбираются с ситуацией, вызванной беспорядками в Дижоне с участием выходцев из Чечни, и направили запросы в полицейские службы Франции.
ТАСС 07:55
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей в России
Компания вчера в 02:46
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин обзавелся дачей за 55 миллионов долларов
Как сообщает онлайн-издание Daily Storm, со ссылкой на youtube-канал Андрея Караулова, Пригожин и Валерия обзавелись роскошным имением на Рублёвке в элитном коттеджном поселке с названием «Сады Майендорф».
Bimru.ru 12:02
Политика
Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
Политика
Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения
Меры эпидемиологической безопасности превыше всего Иванов подчеркнул, что превалирующими при возобновлении международного авиасообщения должны быть меры эпидемиологической безопасности.
ТАСС 08:37
Кино
Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама «Пятеро одной крови»
Стриминговый сервис Netflix выпустил новый фильм под названием "Пятеро одной крови".
Piter.tv 04:32
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
Технологии
ЕК начала антимонопольные расследования в отношении Apple
Два расследования о нарушении антимонопольного законодательства инициированы Еврокомиссией в отношении американского производителя электроники Apple.
Городовой 12:48
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04