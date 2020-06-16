Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. По сообщениям местных СМИ, 15 июня более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона для свершения мести.

Авто Новый Citroen C4 показался на видео Новая версия хэтчбека Citroen C4 получит 136-сильный электромотор и запас хода до 340 км. официальный дебют модели назначен на 30 июня.

Политика Умер отец экс-президента Украины Порошенко Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность". 19

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Происшествия Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают. 345

Фигурное катание Липницкая подтвердила слухи о своей беременности Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.

Происшествия Дело возбудили после перестрелки на Ленинском проспекте в Москве По факту стрельбы на западе Москвы возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области Юлия Иванова. 3K

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