Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЧеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. По сообщениям местных СМИ, 15 июня более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона для свершения мести.
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Противостояние чеченцев с наркоторговцами в Дижоне переросло в погромы

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«Избили одного из наших»: как начались дижонские беспорядки с участием чеченцев

Московский Комсомолец12:19

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Lenta.ruвчера в 22:54

Полиция Ниццы заявила о перестрелке с участием чеченцев

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Глава МВД Франции о столкновениях в Дижоне: «Требуют твердого ответа»

REGNUM01:20

Во Франции вооруженные столкновения между чеченцами и арабами грозят спровоцировать новый политический кризис

Эхо Москвы11:17

Во Франции расследуют беспорядки с участием чеченцев

РИА Новостивчера в 15:32
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Общество

Мурашко предположил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

Говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за коронавирусной инфекции, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия 12:27
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Авто

Новый Citroen C4 показался на видео

Новая версия хэтчбека Citroen C4 получит 136-сильный электромотор и запас хода до 340 км. официальный дебют модели назначен на 30 июня.
SpeedMe 07:14
Политика

Умер отец экс-президента Украины Порошенко

Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
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Религия

Бывший духовник Поклонской захватил Среднеуральский женский монастырь

Представители суда выразили надежду на то, что схиигумен одумается и покается. Следующее заседание суда пройдёт 26 июня.
REGNUM 12:41
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Здоровье

Кардиолог Юрий Конев: «Хороший врач лечит человека, а не орган»

Ранее кардиолог перечислил способы корректировки пульса в домашних условиях.
Pravda.Ru 09:35
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Армия и оружие

Военная техника заняла предпраздничный рубеж: Парады Победы пройдут в 28 городах

Вести.Ru 12:00
Фигурное катание

Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

РИА Новости вчера в 14:47
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Происшествия

Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия 04:48
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Фигурное катание

Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
Происшествия

Дело возбудили после перестрелки на Ленинском проспекте в Москве

По факту стрельбы на западе Москвы возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области Юлия Иванова.
РИАМО вчера в 10:30
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Общество

Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
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Происшествия

В Ленобласти в реке нашли тело мужчины с женской грудью

В Ленобласти в реке Мга правоохранители обнаружили тело мужчины с грудными имплантатами.
Актуальные Новости 07:33
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Общество

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
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Армия и оружие

В Сети оказался план вторжения Турции в Грецию и Армению

На просторах Сети оказался план Турции, предполагающий вторжение на территорию Греции и Армении.
Актуальные Новости 12:09
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Армия и оружие

На границе с Китаем погибли трое военных Индии

Российская газета 07:11
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Политика

Лавров: В ЕС пообещали защищать права всех нацменьшинств на Украине

ЕС не будет выборочно подходить к защите прав национальных меньшинств на Украине, заявил 16 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, прошедшей в режиме онлайн, по итогам телефонных переговоров с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
ИА Красная Весна 11:52
Армия и оружие

США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину

Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело вчера в 00:02
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Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
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Происшествия

На похоронах сатирика Трушкина произошла кража

Во время похорон сатирика Анатолия Трушкина у одного из присутствующих украли крупную сумму денег, заявил сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин.
Взгляд.ру 08:19
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Здоровье

689 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье

689 новых случаев коронавируса выявлено в Московской области.
Evo-rus.com вчера в 07:11
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Политика

«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину

"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
РИА Новости 09:13
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Общество

Дипломаты РФ во Франции выясняют ситуацию с беспорядками в Дижоне

Сотрудники посольства России в Париже разбираются с ситуацией, вызванной беспорядками в Дижоне с участием выходцев из Чечни, и направили запросы в полицейские службы Франции.
ТАСС 07:55
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей в России

Компания вчера в 02:46
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Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин обзавелся дачей за 55 миллионов долларов

Как сообщает онлайн-издание Daily Storm, со ссылкой на youtube-канал Андрея Караулова, Пригожин и Валерия обзавелись роскошным имением на Рублёвке в элитном коттеджном поселке с названием «Сады Майендорф».
Bimru.ru 12:02
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Политика

Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России

Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском 01:10
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Политика

Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения

Меры эпидемиологической безопасности превыше всего Иванов подчеркнул, что превалирующими при возобновлении международного авиасообщения должны быть меры эпидемиологической безопасности.
ТАСС 08:37
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Кино

Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама «Пятеро одной крови»

Стриминговый сервис Netflix выпустил новый фильм под названием "Пятеро одной крови".
Piter.tv 04:32
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Происшествия

Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
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Технологии

ЕК начала антимонопольные расследования в отношении Apple

Два расследования о нарушении антимонопольного законодательства инициированы Еврокомиссией в отношении американского производителя электроники Apple.
Городовой 12:48
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
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Главный город бывшего герцогства Бургундского, потом провинции Бургундии, теперь французского департамента Кот-д'Ор и региона Бургундия - Франш-Конте. Он имеет 155 090 жителей, это важный центр торговли и промышленности, а также транспортный узел. Является резиденцией архиепископства, Бургундского университета, ENS Dijon и других школ. Недалеко от города течет река Сена.
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