Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. По сообщениям местных СМИ, 15 июня более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона для свершения мести.

Общество Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости». 1,6K

Общество Минимальный размер пособия по безработице увеличен в Оренбуржье Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области, во поручению президента РФ Владимира Путина минимальный размер пособия по безработице увеличен с 1,5 до 4,5 тыс. рублей. 2,1K

Политика МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений. 1,1K

Общество Москва перешла на новый этап снятия ограничений Число активных случаев составляет 80,6 тыс. В соответствии с графиком снятия в городе ограничений 23 июня в Москве планируется открыть спортивные и детские площадки. 698

Игры Microsoft раскрыла возможности функции Smart Delivery Исходя из всей представленной информации, можно с уверенностью заявить, что даже если у вас нет физической или цифровой копии игры, но разработчик поддерживает Smart Delivery, а игра находится на Xbox Game Pass, то вы можете загрузить ее на свой Xbox One или Xbox Series X. Помимо прочего, радует тот факт, что геймеры смогут приносить прогресс игры между консолями. 1

Общество Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами "Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков", — сказала Боня, пояснив, что если работа стоит десять тысяч, то столько и нужно за нее получать. 72

Общество В Госдуму внесли законопроект о регулировании «удаленки» Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы". 225

Общество Куйвашев поручил готовиться к эпидемиям, аналогичным коронавирусной «Уверен, четкий план действий, оформленный в программу, поможет защитить уральцев от будущих угроз и болезней, снизить влияние эпидемий, аналогичных коронавирусной, на экономику региона», — заявил губернатор. 6

Политика В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле. 5

Политика Умер отец экс-президента Украины Порошенко Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность". 10

Общество Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent Долларовый миллионер Александр Лебедев запустит русскоязычную версию британского издания Independent, заявил предприниматель в интервью телеканалу РБК.