Происшествия
Lenta.ruЧеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. По сообщениям местных СМИ, 15 июня более 150 уроженцев Чечни собрались на улицах Дижона для свершения мести.
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Чеченская диаспора приехала в столицу Бургундии разбираться с наркоторговцами
Московский Комсомолецвчера в 19:50
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Политика
Посол Германии ответила Трампу на слова о защите от России
Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер заявила, что американские войска находятся в ФРГ не для защиты от России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:26
Общество
Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
Известия 03:41
Общество
Минимальный размер пособия по безработице увеличен в Оренбуржье
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области, во поручению президента РФ Владимира Путина минимальный размер пособия по безработице увеличен с 1,5 до 4,5 тыс. рублей.
НТА-Приволжье 02:28
Политика
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости вчера в 07:11
Политика
Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» с президентом
«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны, ее сроки были сдвинуты.
Известия 06:23
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Общество
Москва перешла на новый этап снятия ограничений
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. В соответствии с графиком снятия в городе ограничений 23 июня в Москве планируется открыть спортивные и детские площадки.
Газета.Ru 05:24
Игры
Microsoft раскрыла возможности функции Smart Delivery
Исходя из всей представленной информации, можно с уверенностью заявить, что даже если у вас нет физической или цифровой копии игры, но разработчик поддерживает Smart Delivery, а игра находится на Xbox Game Pass, то вы можете загрузить ее на свой Xbox One или Xbox Series X. Помимо прочего, радует тот факт, что геймеры смогут приносить прогресс игры между консолями.
МИТ 05:31
Шоу-бизнес
Брайан Остин Грин спровоцировал слухи о новом романе
Paparazzi.ru 04:18
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
"Почему государство решает, какая зарплата должна быть у криворуких алкоголиков", — сказала Боня, пояснив, что если работа стоит десять тысяч, то столько и нужно за нее получать.
РИА Новости 05:36
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Интернет
Откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств попали в сеть
В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
Piter.tv 06:13
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
Происшествия
Стрелявший в сотрудников ДПС в Москве не находился в розыске
ТАСС вчера в 13:12
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
Общество
В Госдуму внесли законопроект о регулировании «удаленки»
Как отмечается, предложения предлагается сконцентрировать в рамках главы 49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников", назвав ее "Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы".
РИА Новости 05:02
Общество
Куйвашев поручил готовиться к эпидемиям, аналогичным коронавирусной
«Уверен, четкий план действий, оформленный в программу, поможет защитить уральцев от будущих угроз и болезней, снизить влияние эпидемий, аналогичных коронавирусной, на экономику региона», — заявил губернатор.
Политсовет 05:55
Транспорт
На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда
В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru 14 июня в 23:21
Политика
В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
Умер отец экс-президента Украины Петра Порошенко Алексей Порошенко, сообщила во вторник пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность".
РИА Новости 04:30
Общество
Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent
Долларовый миллионер Александр Лебедев запустит русскоязычную версию британского издания Independent, заявил предприниматель в интервью телеканалу РБК.
РБК 05:19
Общество
Президента Арктической академии наук в Петербурге обвиняют в госизмене
Ученого, президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвиняют в государственной измене, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 04:54
Общество
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей.
Lenta.ru 06:29
Культура
«Украли, но не у вас». «Квартал 95» Зеленского и «Дизель Шоу» не поделили шутку
Украина.ру 04:08
Музыка
Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas
Пользовательница TikTok записала видео, в котором сравнила композиции российской группы Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas.
Lenta.ru 02:48
Происшествия
На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом
В лидерах по числу суточных заражений остаётся Краснодар, где положительные тесты на коронавирус подтверждены у 17 человек, также по шесть новых носителей выявлено в Кавказском, Динском, Тихорецком районах, четыре случая выявлено в Белореченском районе, по три — в Сочи, Выселковском, Крымском, Новокубанском, Северском и Усть-Лабинском районах.
REGNUM 03:48