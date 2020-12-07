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Lenta.ru
Lenta.ru

Чеченское село закрыли на неделю из-за похорон обезглавившего учителя террориста

Село Шалажи в Урус-Мартановском районе Чечни закрыли на неделю из-за похорон Абдуллаха Анзорова, обезглавившего учителя в пригороде Парижа. Об этом сообщает Telegram-канал 1ADAT. В субботу, 5 декабря, как только тело террориста доставили из Франции, было объявлено, что село закрывается на карантин.В источнике
С чего всё началось
В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова – юношу, который ранее убил во Франции учителя и отрезал ему голову, - пишет Baza
.
Весьма6 декабря в 13:44
Подробнее о событии
Кавказский узел

Похороны Анзорова показали двойные стандарты руководства Чечни

Кавказский узел17:18
Газета.Ru

В Чечне рассказали, как прошли похороны убийцы французского учителя

Газета.Ruвчера в 05:59
Московский Комсомолец

Чеченское село закрыли на неделю из-за похорон террориста, обезглавившего учителя

Московский Комсомолец17:32
Эхо Москвы

Государственный телеканал в Чечне подтвердил похороны в республике обвиняемого в убийстве учителя под Парижем

Эхо Москвы17:06
Телеканал 360°

Почести для террориста. Убийца французского учителя стал героем для чеченского села

Телеканал 360°вчера в 08:30
Lenta.ru

Чеченское село закрыли на неделю из-за похорон обезглавившего учителя террориста

Lenta.ru17:02
Фонтанка.Ру

В Чечне с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова. Франция утверждает, что он обезглавил учителя

Фонтанка.Рувчера в 16:23

Сборная России по футболу сыграет с Хорватией в отборе на ЧМ-2022

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Вице-премьер Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи — в ответ на заметку в японской газете о том, что в США уже много лет считают уроженцами Японии россиян, родившихся на Южных Курилах.
РИА Новостивчера в 06:35

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ТАССвчера в 10:51

Британский авианосец «Принц Уэльский» за $4,1 млрд сломался из-за воды

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Live24вчера в 11:15

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По данным matchtv.ru, на общем собрании ФНЛ в понедельник было признано нерентабельным проведение Кубка лиги. Турнир будет упразднен.
Матч ТВвчера в 13:24

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Росбалтвчера в 12:59