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Село Шалажи в Урус-Мартановском районе Чечни закрыли на неделю из-за похорон Абдуллаха Анзорова, обезглавившего учителя в пригороде Парижа. Об этом сообщает Telegram-канал 1ADAT. В субботу, 5 декабря, как только тело террориста доставили из Франции, было объявлено, что село закрывается на карантин.

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