Чеченское село закрыли на неделю из-за похорон обезглавившего учителя террориста
Село Шалажи в Урус-Мартановском районе Чечни закрыли на неделю из-за похорон Абдуллаха Анзорова, обезглавившего учителя в пригороде Парижа. Об этом сообщает Telegram-канал 1ADAT. В субботу, 5 декабря, как только тело террориста доставили из Франции, было объявлено, что село закрывается на карантин.В источнике
С чего всё началось
В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова – юношу, который ранее убил во Франции учителя и отрезал ему голову, - пишет Baza
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Чеченское село закрыли на неделю из-за похорон террориста, обезглавившего учителя
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