Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

По состоянию на 8 ноября только в 11 регионах России более чем на две трети были освоены бюджетные средства, выделенные на реализацию национальных проектов. 33 региона потратили на нацпроекты менее 50% полученных денег, сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:59

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Коммерсантъвчера в 21:16

Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

Газета.Ruвчера в 22:19

Определены лидеры по освоению российского бюджета на нацпроекты

Lenta.ruвчера в 23:57

Чечня лидирует в освоении средств на нацпроекты в России

Московский Комсомолецвчера в 23:57

В Прикамье не могут освоить 207 млн рублей на привлечение медкадров

REGNUMвчера в 00:39

Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров по размеру освоенных на нацпроекты денег

Татар-информ01:40
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Политика

Президент Чехии выступил против памятника генералу Власову в Праге

Президент Чехии Милош Земан выступил против памятника генералу Власову в Праге.
Вести.Ru вчера в 22:42
Политика

Киев осудил назвавший Севастополь российским городом британский журнал

Посольство Украины в Великобритании выразило свое «разочарование» в связи с тем, что в журнале, который выпускает британский Международный институт стратегических исследований (IISS), Севастополь указан как российский город.
РБК вчера в 13:15
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM вчера в 02:15
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 48 человек

Число жертв разрушительного землетрясения в Албании возросло до 48 человек, пострадавших - до 790, сообщает газета Koha Jone со ссылкой на Минобороны страны.
РИА Новости 00:46
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия вчера в 11:29
Происшествия

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Известия вчера в 16:22
Экономика

Eurasianet (США): как конфликт с Россией повлиял на торговый оборот Украины (EurasiaNet)

После 2011 года Украина и Россия торговали как члены зоны свободной торговли СНГ, в которое входит большинство стран бывшего СССР.
ИноСМИ вчера в 16:02
Общество

Россияне оценили новые плацкартные вагоны РЖД

МИР 24 вчера в 20:58
Армия и оружие

Защитникам Крымского моста вручили боевое знамя Росгвардии

Глава войск национальной гвардии России вручил боевое знамя защитникам Крымского моста.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 01:30
Биатлон

Робкие надежды и битва за квоту. Чего ждет от нашего биатлона

Для которого, кстати, абсолютно лучшей личной гонкой прошлого сезона стала самая первая — индивидуалка на стартовом этапе.
Спорт-Экспресс вчера в 16:10
Общество

Минтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря

В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится.
REGNUM 00:16
Политика

В Германии объяснили критику «Северного потока — 2» со стороны США

В Германии объяснили критику «Северного потока — 2» со стороны США.
ФАН 00:31
Экономика

Германия признана страной с наибольшим финансовым благополучием в ЕС

Среди всех стран Евросоюза Германия обладает признаками наибольшего финансового благополучия, говорится в исследовании шведской компании Intrum AB.
REGNUM вчера в 21:35
Общество

В России ввели льготы для селян

Россияне, проживающие в сельской местности, с 2020 года смогут брать льготные кредиты для благоустройства своих домов.
Lenta.ru вчера в 10:01
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем»

Футболисты московского ЦСКА и болгарского «Лудогорца» сыграли вничью в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Национальная служба новостей вчера в 15:14
Происшествия

Мать убитого в Екатеринбурге мальчика задержана

REGNUM вчера в 22:22
Общество

«Нафтогаз» назвал победой решение суда Швеции по спору с «Газпромом»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал полной победой решение суда Швеции, который согласился с решением Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».
RT на русском 27 ноября в 05:35
Космос

«Прогресс МС-12» отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане

Падение несгоревших обломков «Прогресса МС-12» ожидается в 17.19 в несудоходной части Тихого океана.
Говорит Москва вчера в 22:25
Армия и оружие

Командующий РВСН назвал количество боевых установок в войсках

РИА Новости вчера в 22:04
Шоу-бизнес

Меган Маркл родит второго ребенка за пределами Великобритании

Меган Маркл станет рожать второго ребёнка не на территории Великобритании.
Дни24 27 ноября в 07:37
Общество

Минздрав сообщил, что экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:01
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
РИА Новости вчера в 22:32
Общество

Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Известия вчера в 15:30
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru вчера в 14:20
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Политика

В Чехии прокомментировали срыв бизнес-миссии в Казань

Президент Чехии Милош Земан предположил, что отказ российских авиационных властей в полете из Москвы в Казань чешского самолета, на борту которого находились члены бизнес-миссии, мог быть ответом на опубликованный ранее отчет национальной контрразведки, согласно которому в Чехии активизировались российские спецслужбы.
БИЗНЕС Online вчера в 23:00
Политика

В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в клиниках

По задумке автора инициативы, доля иностранного участия (речь идёт и о физических, и о юридических лицах) в уставном капитале частных медицинских организаций в России не должна превышать 20%.
RT на русском вчера в 22:00
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

ЦОДД предупредил автомобилистов о скользких дорогах в столице

В пятницу, 29 ноября, в столице ожидается снег с дождем. В связи с этим автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.
Москва 24 00:47
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