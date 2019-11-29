Экономика
РБКЧечня и Москва стали лидерами по освоению бюджета на нацпроекты
На начало ноября, по данным Минфина, сумма межбюджетных трансфертов бюджетам регионов составляла около 355 млрд руб. (57% от плана). Москва реализует нацпроекты полностью за счет средств своего бюджета, уточнили РБК в городском департаменте финансов.
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с чего всё началось
Бюджетные средства, предусмотренные региональными бюджетами (включая трансферты из федерального бюджета) на реализацию национальных проектов, освоены более чем на две трети лишь в 11 регионах, а 33 региона израсходовали на нацпроекты меньше 50% плановых годовых ассигнований.РБКвчера в 16:00
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