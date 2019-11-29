Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

По состоянию на 8 ноября только в 11 регионах России более чем на две трети были освоены бюджетные средства, выделенные на реализацию национальных проектов. 33 региона потратили на нацпроекты менее 50% полученных денег, сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

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Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

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Определены лидеры по освоению российского бюджета на нацпроекты

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Чечня лидирует в освоении средств на нацпроекты в России

Московский Комсомолецвчера в 23:57

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REGNUMвчера в 00:39

Татарстан вошел в число лидеров по освоению бюджета на нацпроекты

Kazanfirst.ru00:18
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Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

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Россия представляет для НАТО "реальную угрозу", заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время предвыборных дебатов в Королевском Объединенном институте оборонных исследований RUSI.
РИА Новости вчера в 21:23
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Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
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Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика

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Пятый Международный музыкальный фестиваль "Евразия" открывается в пятницу в Свердловской филармонии, сообщает департамент информполитики региона.
РИА Новости 00:58
Происшествия

Девушка умерла в отделе полиции в Оренбурге

В Оренбурге девушка скончалась в отделе полиции, куда была доставлена за правонарушение, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:31
Общество

Минтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря

В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится.
REGNUM 00:16
Политика

На Украине вступили в силу новые правила выезда из Донбасса

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу с 28 ноября.
РБК вчера в 08:14
Общество

Матвеев день: что запрещено делать 29 ноября

Считается, что 29 ноября не стоит делать покупки, так как они окажутся неудачными – одежда быстро износится или разонравится, техника сломается.
Волгоградская правда вчера в 22:33
Происшествия

ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

ФСБ показала найденное силовиками оружие ликвидированной в Дагестане ОПГ «Шараповские».
РБК вчера в 03:14
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Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия вчера в 11:29
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Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн

Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Известия вчера в 17:11
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 27 ноября в 02:11
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Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
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Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
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Политика

Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН

Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости вчера в 22:11
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Общество

ЦОДД предупредил автомобилистов о скользких дорогах в столице

В пятницу, 29 ноября, в столице ожидается снег с дождем. В связи с этим автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.
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Общество

Завершено строительство моста в Китай через Амур

Напомним, что мост через реку Амур начали строить 18 декабря 2016 года одновременно со стороны России и Китая.
Российская газета 00:19
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
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Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
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В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
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Общество

В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
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В Чувашии не хватает более 400 врачей

Как стало известно «Правде ПФО», в Чувашии сейчас потребность во врачах составляет 411 человек, дефицит средних медработников – 294 человека.
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Создание и запуск компанией Google 54-кубитного процессора можно справедливо сравнивать с испытанием первой атомной бомбы и полетом в космос первого спутника, рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.
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Футбол

Краснодар — Базель 1:0

ФК «Краснодар» одержал домашнюю победу над швейцарским «Базелем» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы в группе С. На 71-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Альдерете в собственной штрафной в подкате влетел в Ари.
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