Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

По состоянию на 8 ноября только в 11 регионах России более чем на две трети были освоены бюджетные средства, выделенные на реализацию национальных проектов. 33 региона потратили на нацпроекты менее 50% полученных денег, сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:59

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Коммерсантъвчера в 21:16

Чечня и Москва лидируют по освоению бюджета на нацпроекты

Газета.Ruвчера в 22:19

Определены лидеры по освоению российского бюджета на нацпроекты

Lenta.ruвчера в 23:57

Чечня лидирует в освоении средств на нацпроекты в России

Московский Комсомолецвчера в 23:57

В Прикамье не могут освоить 207 млн рублей на привлечение медкадров

REGNUMвчера в 00:39

Татарстан вошел в число лидеров по освоению бюджета на нацпроекты

Kazanfirst.ru00:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 00:41, Ашберн
Политика

Глава МИД Чехии сообщил причину задержки чешской делегации в Москве

После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о прекращении рабочей поездки и возвращении в Прагу, сообщал ранее пресс-секретарь минсельхоза.
РИА Новости вчера в 22:31
Происшествия

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай, сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости вчера в 22:32
Кино

Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»

Комсомольская правда вчера в 09:45
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Известия вчера в 16:22
Происшествия

Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика

Известия вчера в 23:40
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости вчера в 07:36
Политика

Власти Украины назвали пять сценариев реинтеграции Донбасса

Алексей Данилов считает это главной целью процесса реинтеграции Донбасса, отметив, что граждане Украины имеют право свободно пересекать линию соприкосновения.
RuNews24.ru вчера в 08:18
Происшествия

ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

ФСБ показала найденное силовиками оружие ликвидированной в Дагестане ОПГ «Шараповские».
РБК вчера в 03:14
Политика

90 процентов белорусов выступают за союзничество с Россией

57,6 процента белорусов считают наиболее приемлемыми с Россией союзнические отношения. 31,8 процента выступают за партнерские.
Вести.Ru вчера в 11:58
Транспорт

Мэрия Москвы назвала ответственного за перебои в работе МЦД

Ликсутов отметил несколько основных проблем, выявленных в первые дни работы МЦД, которые привели к введению с 25 ноября бесплатного проезда по диаметрам.
РБК вчера в 22:07
Футбол

Португалия отрывается от России в таблице коэффициентов УЕФА

Прошли встречи 5-го тура Лиги Европы и Лиги Чемпионов, таблица коэффициентов УЕФА претерпела небольшие изменения.
ГЛАС.RU вчера в 23:21
Экономика

Кубань на налоги Галицкого от продажи «Магнита» построит казачий корпус

На постройку Кубанского казачьего кадетского корпуса в Краснодаре власти региона зарезервируют 1,6 млрд руб. ТАСС отмечает, что расходы бюджета не связаны с конкретными доходами и перераспределяются на первоочередные нужды.
РБК 00:24
Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском вчера в 12:15
Политика

Бывший премьер Японии Накасонэ умер в возрасте 101 года

Напомним, что Накасоне находился на посту главы правительства Японии рекордные 1806 дней с 1982 по 1987 год.
REGNUM вчера в 23:19
Экономика

Эксперты Group-IB рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

Телефонное мошенничество с конца 2018 года буквально захлестнуло банковский рынок.
Российская газета вчера в 23:00
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета вчера в 12:59
Хоккей

Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»

Газета.Ru вчера в 23:29
Наука

В США испытали новое лекарство от старения кожи

Век 27 ноября в 04:13
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня вчера в 01:55
Армия и оружие

РВСН скоро избавятся от ракетных комплексов советского производства

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) скоро избавятся от всех ракетных комплексов советского производства, а их место займут более современные образцы, заявил в пятницу командующий РВСН Сергей Каракаев.
РИА Новости вчера в 22:10
Происшествия

Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову

РИА Новости вчера в 13:27
Энергетика

Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей

Минфин оценил потери от НДД в 140 млрд рублей Минфин начинает сомневаться в успешности эксперимента с переходом на налог на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия 27 ноября в 13:25
Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости вчера в 08:35
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM вчера в 02:15
Общество

Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев, пишут СМИ

Венгрия решила не отправлять своего участника на Евровидение в следующем году из-за геев, сообщает новостной портал Index со ссылкой на источники в телевидении.
РИА Новости вчера в 17:47
Футбол

Мальме — Динамо (Киев) 4:3

Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».
ProstoProSport вчера в 16:55
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери

Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
StarHit.ru вчера в 13:00
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное