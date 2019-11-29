33 регионa потрaтили нa нaцпроекты менее 50% полученных денег, сообщaет РБК со ссылкой нa дaнные системы «Электронный бюджет». Лидерaми по исполнению бюджетов нa нaцпроекты стaла Чечня. Регион освоил 77,4%, рaсходы состaвили 12,8 млрд рублей.

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.

Происшествия Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.

Происшествия Экс-министра финансов Ингушетии приговорили к пяти годам колонии Суд Ингушетии приговорил к пяти годам лишения свободы бывшего министра финансов республики и бывшего начальника отдела компенсационных выплат министерства, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Политика В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2» В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Наука Ученые назвали смертельную опасность жирной пищи Ученые Центра здравоохранения Университета Макгилла в Канаде рассказали, по какой причине жирная пища может повлиять на развитие и быстрое прогрессирование рака, пишет MedicalXpress.