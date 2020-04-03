Коронавирус

Вестник КавказаВестник КавказаЧечня первой в России ввела комендантский час

Чечня первой из регионов России запретила движение транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах в период с 20.00 до 8.00, ограничения начнут действовать сегодня. Об этом написал в своем канале в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.
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с чего всё началось
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале
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Газета.Ruвчера в 20:19

Подробнее о событии

В Чечне запретили выходить на улицы с 8 вечера до 8 утра

РБК02:17

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ИА Грозный-Информвчера в 19:32

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Интерфакс - Россиявчера в 19:33

В Чечне вводят комендантский час

Эхо Москвы02:01
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:18, Ашберн
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