Коронавирус
Вестник КавказаЧечня первой в России ввела комендантский час
Чечня первой из регионов России запретила движение транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах в период с 20.00 до 8.00, ограничения начнут действовать сегодня. Об этом написал в своем канале в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.
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с чего всё началось
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.Газета.Ruвчера в 20:19
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В Чечне вводится комендантский час для пешеходов и транспорта из-за коронавируса
Интерфакс - Россиявчера в 19:33
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 08:18, Ашберн
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