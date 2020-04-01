Коронавирус
КоммерсантъЧечня полностью закроет въезд и выезд из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о прекращении с 5 апреля въезда и выезда из республики из-за угрозы коронавируса COVID-19. В экстренных случаях будут использоваться чартерные рейсы.
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с чего всё началось
«После 5 апреля въезд и выезд из республики, как наземным, так и воздушным транспортом, будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок, мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов»,— заявил глава Чечни в прямом эфире в своем Instagram.Коммерсантъ09:30
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Редакция Nation News проследила, как меняется ситуация с коронавирусным карантином в РФ
Народные новостивчера в 09:40
Чечня после недельных выходных закроет республику на санитарную очистку
Аргументы и Факты - Ставрополь09:37
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