Коронавирус

ТАССТАССЧечня с 5 апреля закрывается на въезд и выезд

Выехавшим из Чечни жителям рекомендовано вернуться до 5 апреля, после этого все административные границы будут закрыты в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил в прямом эфире на странице в Instagram в среду глава Чечни Рамзан Кадыров.
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«После 5 апреля въезд и выезд из республики, как наземным, так и воздушным транспортом, будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок, мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов»,— заявил глава Чечни в прямом эфире в своем Instagram
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