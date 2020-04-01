Коронавирус
ТАССЧечня с 5 апреля закрывается на въезд и выезд
Выехавшим из Чечни жителям рекомендовано вернуться до 5 апреля, после этого все административные границы будут закрыты в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил в прямом эфире на странице в Instagram в среду глава Чечни Рамзан Кадыров.
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с чего всё началось
«После 5 апреля въезд и выезд из республики, как наземным, так и воздушным транспортом, будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок, мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов»,— заявил глава Чечни в прямом эфире в своем Instagram.Коммерсантъ09:30
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