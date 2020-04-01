с чего всё началось

Выехавшим из Чечни жителям рекомендовано вернуться до 5 апреля, после этого все административные границы будут закрыты в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил в прямом эфире на странице в Instagram в среду глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чечня с 5 апреля закрывается на въезд и выезд

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Происшествия Четвертый случай коронавируса в Карелии: больной никуда не ездил Петрозаводск, 1 апреля 2020, 18:42 — REGNUM В Петрозаводске зарегистрирован положительный результат теста на коронавирус у пациента, госпитализированного в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на пневмонию.