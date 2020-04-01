с чего всё началось

Выехавшим из Чечни жителям рекомендовано вернуться до 5 апреля, после этого все административные границы будут закрыты в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил в прямом эфире на странице в Instagram в среду глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чечня с 5 апреля закрывается на въезд и выезд

Экономика Богатейшие россияне потеряли в марте 33 миллиарда долларов Совокупное состояние богатейших россиян за первый квартал 2020 года снизилось на 62,65 миллиарда долларов, при этом только за один март потери составили 33,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Армия и оружие Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

Политика Путин подписал закон о праве ФСО использовать боевую технику Согласно закону, сотрудники ФСО "имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники" лично или в составе подразделения, а командиры имеют право отдавать приказы об их применении в определенных законодательством случаях и порядке.

Происшествия Житель Мурманской области мог заразить коронавирусом девять человек Вернувшийся с Кубы житель Мурманской области, не соблюдавший режим самоизоляции, по предварительным данным, заразил коронавирусной инфекцией девять человек, сообщили журналистам в региональном оперштабе.

Кино Продюсеры фильма «Спутник» перенесли премьеру в интернет Из-за закрытия кинотеатров в связи с пандемией коронавируса продюсеры российского фильма «Спутник» — компании «Водород», Art Pictures Studio (принадлежит «Национальной медиа группе» и Федору Бондарчуку), Hype Film и «НМГ Студия» совместно с Sony Pictures — пошли на вынужденное решение выпустить его только на онлайн-платформах.

Политика Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Энергетика Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.

Общество 25 тысяч россиян хотят вернуться домой Около 25 тыс. россиян, находящихся за границей, желают вернуться домой, пишет РИА "Новости" со ссылкой на директора консульского департамента МИД России Ивана Волынкина.

Авто На АвтоВАЗе рассказали о сборке Chevrolet Niva Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.

Политика Украина поддержала санкции против Белоруссии Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Общество Минздрав: Коронавирус передается половым путем Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили "АвтоВАЗ" повысил цены на свои машины в среднем на один процент, сообщил РИА Новости представитель компании.

Общество Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо Российские специалисты совместно с итальянскими коллегами начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале в Бергамо для лечения больных коронавирусом.