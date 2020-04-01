Коронавирус
ТАССЧечня с 5 апреля закрывается на въезд и выезд
Выехавшим из Чечни жителям рекомендовано вернуться до 5 апреля, после этого все административные границы будут закрыты в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил в прямом эфире на странице в Instagram в среду глава Чечни Рамзан Кадыров.
Читать в источнике
Оценить224
с чего всё началось
«После 5 апреля въезд и выезд из республики, как наземным, так и воздушным транспортом, будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок, мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов»,— заявил глава Чечни в прямом эфире в своем Instagram.Коммерсантъ09:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом
Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Экономика
Богатейшие россияне потеряли в марте 33 миллиарда долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первый квартал 2020 года снизилось на 62,65 миллиарда долларов, при этом только за один март потери составили 33,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Происшествия
В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете
На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Здоровье
Ситуацию с аппаратами ИВЛ прокомментировали в областном Минздраве
В пресс-службе областного минздрава опровергли информацию о том, что в Гайской городской больнице нет аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
Общество
В России зарегистрировали 440 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусом в 35 регионах.
Общество
Жившей с рождения в частной клинике девочке нашли новую семью
Для пятилетней девочки, которая с рождения жила в перинатальном центре «Мать и дитя», нашли новую семью.
Политика
Путин подписал закон о праве ФСО использовать боевую технику
Согласно закону, сотрудники ФСО "имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники" лично или в составе подразделения, а командиры имеют право отдавать приказы об их применении в определенных законодательством случаях и порядке.
Общество
В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом
«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
Экономика
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Происшествия
Житель Мурманской области мог заразить коронавирусом девять человек
Вернувшийся с Кубы житель Мурманской области, не соблюдавший режим самоизоляции, по предварительным данным, заразил коронавирусной инфекцией девять человек, сообщили журналистам в региональном оперштабе.
Политика
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Кино
Продюсеры фильма «Спутник» перенесли премьеру в интернет
Из-за закрытия кинотеатров в связи с пандемией коронавируса продюсеры российского фильма «Спутник» — компании «Водород», Art Pictures Studio (принадлежит «Национальной медиа группе» и Федору Бондарчуку), Hype Film и «НМГ Студия» совместно с Sony Pictures — пошли на вынужденное решение выпустить его только на онлайн-платформах.
Политика
Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти
Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
Общество
25 тысяч россиян хотят вернуться домой
Около 25 тыс. россиян, находящихся за границей, желают вернуться домой, пишет РИА "Новости" со ссылкой на директора консульского департамента МИД России Ивана Волынкина.
Общество
На предприятиях Роскосмоса у четырех сотрудников выявили коронавирус
Четыре человека, которые работают на предприятиях Роскосмоса, заразились коронавирусной инфекцией.
Авто
На АвтоВАЗе рассказали о сборке Chevrolet Niva
Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Происшествия
В сети появились списки жителей Оренбурга, вернувшихся из-за рубежа
В сети появились списки жителей Оренбурга, вернувшихся из-за рубежа.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Общество
Минкомсвязи запустило систему слежения за носителями коронавируса
Минкомсвязи подготовило систему слежения за гражданами, которые контактировали с больными коронавирусом.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили
"АвтоВАЗ" повысил цены на свои машины в среднем на один процент, сообщил РИА Новости представитель компании.
Кино
«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии
Общество
Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо
Российские специалисты совместно с итальянскими коллегами начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале в Бергамо для лечения больных коронавирусом.
Космос
NASA готовится нанести удар по летящему к Земле астероиду
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.