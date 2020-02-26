с чего всё началось

Чечня стала лидером по заключению "внутренних контрактов" в 2019 году. Это следует из материалов Счётной палаты РФ. Доля "внутренних" контрактов там составила 89,4%.

Политика Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.

Теннис Шарапова объявила о завершении карьеры Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.

Культура Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы журналиста В начале фильма режиссер Родион Чепель попросил всех героев анонимно написать записку с именем предполагаемого убийцы Листьева.

Политика Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Здоровье Россия ограничивает выдачу виз иранцам из-за коронавируса "В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Итальянской республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении ведомства.

Энергетика Минск получит нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний Белоруссия в марте будет получать нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний, помимо группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Общество Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.

Политика Путин поддержал предложение о роли русского языка в Конституции Президент России Владимир Путин назвал правильным предложение закрепить в Конституции русский язык как язык государствообразующего народа и при этом гарантировать в Основном законе сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.

Авто Mitsubishi в России: Яндекс.Авто и обновленный Outlander Mitsubishi Outlander Встроенные SIM-карты для Яндекс.Авто с оплаченным годовым тарифом позволяют пользоваться навигацией по всей России, а для выездов за границу можно заранее загрузить маршрут для работы в офлайн-режиме или поставить симку иностранного оператора мобильной связи.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Транспорт S7 назвала нарушением конкуренции ограничение полетов в Южную Корею Российская авиакомпания S7 Airlines считает нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок введение запрета на полеты в Южную Корею для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры», сообщил RNS гендиректор S7 Group Антон Еремин.

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.