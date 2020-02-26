Общество

Piter.tvPiter.tvСчётная палата: Чечня стала лидером регионального протекционизма

Чечня стала лидером по заключению "внутренних контрактов" в 2019 году. Это следует из материалов Счётной палаты РФ. Доля "внутренних" контрактов там составила 89,4%.
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Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы
» Счетной палаты.
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