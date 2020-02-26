Общество
Piter.tvСчётная палата: Чечня стала лидером регионального протекционизма
Чечня стала лидером по заключению "внутренних контрактов" в 2019 году. Это следует из материалов Счётной палаты РФ. Доля "внутренних" контрактов там составила 89,4%.
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с чего всё началось
Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.РБК01:00
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Политика
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Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»
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Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Культура
Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы журналиста
В начале фильма режиссер Родион Чепель попросил всех героев анонимно написать записку с именем предполагаемого убийцы Листьева.
Политика
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Армия и оружие
Эрдоган: США отказались продавать Турции комплексы ПВО Patriot
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна сделала запрос о закупке систем противоракетной обороны США Patriot, передает Sputnik News.
Здоровье
Россия ограничивает выдачу виз иранцам из-за коронавируса
"В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Итальянской республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении ведомства.
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Энергетика
Минск получит нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний
Белоруссия в марте будет получать нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний, помимо группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
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Бюджет нового фильма Мартина Скорсезе превысил 225 миллионов
Производственный бюджет фильма "Убийцы лунного цветка", который собирается снимать прославленный режиссер Мартин Скорсезе превысил 225 миллионов долларов.
Общество
У летевшего через Москву пассажира выявили коронавирус
По последним данным, во всём мире коронавирусом заразились более 80 тысяч человек.
Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Общество
Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО
Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.
Политика
Путин поддержал предложение о роли русского языка в Конституции
Президент России Владимир Путин назвал правильным предложение закрепить в Конституции русский язык как язык государствообразующего народа и при этом гарантировать в Основном законе сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.
Авто
Mitsubishi в России: Яндекс.Авто и обновленный Outlander
Mitsubishi Outlander Встроенные SIM-карты для Яндекс.Авто с оплаченным годовым тарифом позволяют пользоваться навигацией по всей России, а для выездов за границу можно заранее загрузить маршрут для работы в офлайн-режиме или поставить симку иностранного оператора мобильной связи.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Транспорт
S7 назвала нарушением конкуренции ограничение полетов в Южную Корею
Российская авиакомпания S7 Airlines считает нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок введение запрета на полеты в Южную Корею для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» и «Авроры», сообщил RNS гендиректор S7 Group Антон Еремин.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежа объяснил наличие 22 квартир
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Культура
Кадыров оценил показ коллекции модного дома дочери в Париже
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Экономика
«Платежное средство будущего». Почему Bitcoin подорожает еще на 1000%
Вчера, 25 февраля, венчурный капиталист Тим Дрейпер спрогнозировал подорожание Bitcoin до $250000 к началу 2023 года.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.