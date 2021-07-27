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Чечня ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

Власти Чечни ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан, в частности, государственных служащих, работников туристической отрасли, транспорта, сферы услуг, СМИ.
RT на русском
Привиться должны госслужащие, работники муниципальных и региональных органов власти, сотрудники сфер торговли и услуг, СМИ, общепита, пищевой промышленности, образования, ЖКХ, туризма.
РБК
До 25 августа второй компонент препарата должны будут получить не менее 90% сотрудников госслужбы, здравоохранения, образовательных организаций, организаций общественного питания, общественного транспорта.
Газета.Ru
Чечня стала 42-м по счету регионом России, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса.
РБК

С чего всё началось

В Чеченской Республике ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан

Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по Чеченской Республике Рита Термулаева.
ЧГТРК "Грозный"05:58

Подробнее о событии

Роспотребнадзор: Чечня вводит обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан

РИА Новости06:46

В Чечне ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

РБК06:37

Чечня ввела обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

ТАСС06:09

Чечня ввела обязательную вакцинацию для сотрудников СМИ и госслужащих

Газета.Ru06:27

В Чечне ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей

Lenta.ru06:23

Чечня ввела обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников

Телеканал 360°06:18

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для некоторых жителей Чечни

ФАН06:34
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