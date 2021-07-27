До 25 августа второй компонент препарата должны будут получить не менее 90% сотрудников госслужбы, здравоохранения, образовательных организаций, организаций общественного питания, общественного транспорта.
Профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал высказал мнение о том, что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если Москва признает независимым государством Турецкую Республику Северного Кипра.
Российский футбольный союз на официальном сайте сообщил, что встреча 1/128 финала БЕТСИТИ Кубка России «Черноморец» (Новороссийск) — «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс) не состоится в связи с предписанием главного санитарного врача города Новороссийск из-за выявления новой коронавирусной инфекции COVID-19 в команде хозяев.