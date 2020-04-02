Коронавирус

Chelny-biz.ruChelny-biz.ruЧечня закрывает границы из-за коронавируса

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram заявил, что республика с 5 апреля прекращает наземное и воздушное сообщение из-за коронавируса. Кадыров добавил, что ограничение не распространяется на продовольствие и медицинские товары.
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«После 5 апреля въезд и выезд из республики, как наземным, так и воздушным транспортом, будет полностью остановлен, кроме продовольственных и медицинских перевозок, мы приступим к санитарной очистке населенных пунктов»,— заявил глава Чечни в прямом эфире в своем Instagram
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