с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире Instagram заявил, что республика с 5 апреля прекращает наземное и воздушное сообщение из-за коронавируса. Кадыров добавил, что ограничение не распространяется на продовольствие и медицинские товары.

Энергетика WSJ узнала о встрече Трампа с нефтяниками для поддержки отрасли Президент США Дональд Трамп встретится в Белом Доме с главами нефтяных компаний для того, чтобы обсудить меры по поддержке отрасли в связи с падением цен на топливо.

Здоровье Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.

Экономика Путин подписал закон о защите капиталовложений Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.

Здоровье Минздрав предупреждает: коронавирус передается половым путем Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь напомнил всем, находящимся в домашней самоизоляции, что коронавирус COVID-19 передаётся половым путём.

Шоу-бизнес Дана Борисова рассказала, как работала эскортницей Дана Борисова, прошедшая заточение в рехабах, явно знает, чем занять себя в изоляции, и на карантине явно не скучает: как следует обеззаразившись, девушка вышла в прямой эфир «Инстаграма».

Общество Роспотребнадзор призвал продлить нерабочую неделю в России Количество нерабочих дней должно быть увеличено, потому что инкубационный период COVID-19 составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Наука Плацебо может вызвать психоделический эффект Новое исследование показало, что люди могут испытывать психоделические эффекты от правильно поданного плацебо.

Музыка Земфира выпустила новую песню про Крым Новая песня "Крым" в исполнении Земфиры увидела свет 1 апреля. Композиция была опубликована на официальном YouTube-канале исполнительницы.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Шоу-бизнес 30-летняя Полина Максимова спровоцировала слухи о беременности Звезда сериала «Деффчонки» Полина Максимова появилась в шоу «Вечерний Ургант» вместе со своим избранником – актером Егором Корешковым, который стал популярен благодаря роли в «Отеле Элеон».

Экономика Минсельхоз обещает не допустить дефицита Сельхозпроизводители озабочены в основном планируемыми мерами Минсельхоза по ограничению экспорта зерновых, закрытие ресторанов и кафе пока не воспринимается как угроза сокращения потребления продуктов.

Общество Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.

Культура Слепаков записал матерную песню про коронавирус Клип на новую песню юмориста Семена Слепакова о коронавирусе собрал более двух миллионов просмотров менее чем за сутки с момента публикации на YouTube и возглавил топ трендов русскоязычного сегмента этой платформы.

Экономика Фондовые торги в США закрылись снижением индексов Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones упал на 973,65 пункта (4,44%) и остановился на отметке 20 943,51 пункта.

Общество Главный инфекционист ФМБА: Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету Пик распространения коронавируса в России еще не пройден, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров, и, тем не менее, к лету вспышка инфекции в стране должна уже завершиться.

Общество Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом В интервью Daily Mail медсестра Люси Хатчингс из госпиталя Саутгемптона сообщила, что страдания пациентов с COVID-19 и стремительно растущее число новых больных заставляют многих врачей усомниться в том, что пандемия завершится в ближайшее время.